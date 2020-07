UniNorte abre processo seletivo para contratação de docentes

As vagas são para disciplinas dos cursos de Farmácia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Elétrica e Letras



Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de docentes da UniNorte – Centro Universitário do Norte. Os interessados em participar da seleção devem enviar Currículo Lattes atualizado e as devidas comprovações de titulação por e-mail até o dia 29 de julho.

O processo visa preencher vagas em disciplinas dos cursos de Farmácia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Elétrica e Letras. Os candidatos deverão ter título de doutor, mestre ou especialista, disponibilidade para ministrar aulas no período noturno e/ou diurno, Currículo Lattes atualizado e comprovado, além de pós-graduação específica na área da disciplina pretendida.

Os candidatos aprovados na avaliação de currículo e de títulos serão submetidos a uma avaliação escrita sobre tema relevante ao assunto da disciplina. Além disso, também passarão por uma avaliação didático-pedagógica, que constará de uma aula expositiva com duração de 20 minutos.



O resultado da seleção será divulgado no dia 5 de agosto. Outras informações e o cronograma completo do processo seletivo podem ser conferidos nos editais abaixo:

EDITAL SELEÇÃO DE DOCENTE ARQUITETURA

EDITAL SELEÇÃO DE DOCENTE ENGENHARIA ELÉTRICA

EDITAL SELEÇÃO DE DOCENTE FARMÁCIA

EDITAL SELEÇÃO DE DOCENTE- LICENCIATURAS

