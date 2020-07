Técnicos do SESI e do SENAI Amapá produzem sabão para auxiliar no combate ao coronavírus

Santana – Técnicos do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá estão produzindo sabão em barra a partir de óleo de cozinha. A ação tem como objetivo contribuir com a prevenção ao coronavírus, pois o material produzido será doado às comunidades carentes como forma de incentivar a prática de higiene.

“Ao reutilizar um item que seria descartado, o projeto tem como foco transformar o óleo de cozinha também em um gesto de solidariedade. Afinal, o produto é a base para a fabricação das barras de sabão e esses itens são essenciais para a higienização das mãos em tempos de pandemia da COVID-19”, destacou a superintendente do SESI e diretora de Operações do SENAI Amapá, Alyne Vieira.

Processo de produção

Produzido a partir de óleo de cozinha usado, a matéria prima principal é doada por padarias, lanchonetes e restaurantes. Sua composição também leva outros ingredientes, como soda cáustica. Depois de coletado, o óleo passa por um sistema de peneiramento em três estágios, para retirar partes sólidas e impurezas, para aí ser dado início à produção efetiva.

Depois de todo o processo de filtragem, o líquido e a soda cáustica são levados para uma batedeira industrial para ser feita a homogeneização, seguida da fase de saponificação. Após cinco minutos neste processo, a mistura é colocada em formas, por 24 horas. A partir deste ponto, o sabão ganha forma e resistência para poder ser fracionado. As barras de 200g precisam ficar expostas ao ar livre para secar durante sete dias. A última etapa é a embalagem do produto.

O laboratório para a produção foi instalado na Unidade Integrada localizada no município de Santana. A atividade é conduzida pelos profissionais do SESI e do SENAI Amapá, Alan Matos, Everaldo Terceiro e Henrique Silva, além do gestor de Inovação e Tecnologia do SENAI, José Reinaldo do Nascimento, e da coordenadora da Unidade, Sandra Duarte.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...