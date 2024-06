Equatorial Amapá inaugura nova agência de atendimento na zona norte da capital

A unidade conta com atendimentos presenciais e agência digital para a oferta de serviços de água e energia. Com a inauguração, a agência da zona norte funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Os clientes da Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) e da CEA Equatorial agora contam com uma nova agência de atendimento na zona norte da capital. A inauguração ocorreu nesta segunda-feira (10/6) e a unidade conta com equipamentos modernos e equipe de colaboradores pronta para ofertar os serviços de água e energia elétrica.

A nova agência foi construída aos moldes do Grupo Equatorial nos demais estados onde a empresa está presente. O processo de padronização visa acolher da melhor forma possível os mais de 50 mil consumidores de energia elétrica e saneamento que moram nesta região do município. O espaço possui sete guichês de atendimento presencial e seis tablets para o autoatendimento na agência digital.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Amapá, Jorgemiro Borges, fala da preparação do novo espaço: “cuidamos da estrutura, do treinamento dos colaboradores e do alinhamento com as lideranças comunitárias. Queremos que os clientes acessem nossos serviços de maneira confortável, seja pelos canais digitais, seja em nossas agências”, disse.

Os serviços de água e energia disponibilizados na agência são: pedido de ligação nova, troca de titularidade, negociação de débitos, pedido de aumento de carga, atualização cadastral, inserção na tarifa social, solicitação de reativação e outros, Facilidades aprovadas por quem esteve na unidade hoje pela manhã: “eu gostei do ambiente e agradeço a atenção que recebi. A nova agência está aprovada e vai facilitar muito a vida de quem mora deste lado da cidade”, ressaltou a dona de casa Maria José, primeira cliente da nova agência.

Horários

Assim como a agência localizada no bairro Santa Rita, que seguirá com o mesmo fluxo de atendimento, a agência da zona norte tem o horário de funcionamento das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. O endereço da nova unidade é na Rua Adilson José Pinto Pereira, 1101, São Lázaro, no antigo prédio da Caixa Econômica Federal.

“Nós, da zona norte, agradecemos o novo espaço de atendimento. Vai facilitar o acesso aos serviços da Equatorial e mostra a responsabilidade da empresa com as necessidades da população. Eu sou liderança e estou muito feliz com essa conquista”, concluiu Gregório Dias, líder comunitário do bairro São Lázaro.

Além das agências próprias, a empresa disponibiliza atendimentos nas unidades do sistema Super Fácil da capital e possui, ainda, outros canais digitais de acesso, confira:

CSA

Site: www.csa-equatorial.com.br

Central de Atendimento: 0800 086 0116

CEA Equatorial

Site: www.equatorialenergia.com.br

Central de Atendimento: 0800 096 0196

Clara: (96) 3082-2949

