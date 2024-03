ICMBio e Ibama devolvem 15 animais silvestres à natureza

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) realizou a soltura de animais silvestres em diversas áreas de preservação do Estado do Amapá. A ação ocorreu em parceria com Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ao todo foram soltos 15 animais, de 07 espécies diferentes.

Os animais foram resgatados ou apreendidos por órgãos ambientais e foram enviados ao Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), que ficou com esses animais até o dia da soltura. Abaixo está a lista completa de espécies que foram soltos:

– 02 Veados-roxos (Mazama nemorivaga);

– 01 Veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus);

– 04 Macacos-prego (Sapajus apella);

– 05 Macacos-aranha (Ateles paniscus);

– 01 Jaguatirica (Leopardus pardalis);

– 01 Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris);

– 01 Tartaruga-verde (Chelonia mydas).

As áreas escolhidas para a soltura possuem uma correspondência ecológica ideal para os animais reintroduzidos, oferecendo diversos ambientes adequados.

Texto: Alessandra Lameira (Agente Temporária Ambiental do ICMBio)

Créditos das fotos: Joilson Santos

