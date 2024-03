Marketing digital pode ajudar a reforçar pautas de sustentabilidade

Preocupação crescente da sociedade com o meio ambiente reforça a importância de empresas aliadas.

Estar em uma roda de conversa e ouvir sobre sustentabilidade e outros assuntos relacionados ao meio ambiente é algo cada vez mais comum. Os temas estão em alta e despertam a atenção e o interesse entre os brasileiros, independente da faixa etária. É o que revela o estudo realizado pelo Centro de Pesquisa Ponto MAP.

O levantamento apontou que o meio ambiente, a segurança e a saúde mental estão entre os principais assuntos discutidos nas redes sociais, abrangendo 19,6 mil publicações feitas por influenciadores, formadores de opinião e o público geral. Ainda de acordo com o estudo, as informações expressas nas redes são um reflexo direto das preocupações da sociedade.

Dessa forma, as questões também devem ser consideradas por empresas e marcas que buscam a conexão e a comunicação direta com o público. Para isso, o marketing digital sustentável pode ser um aliado.

Marketing digital sustentável: o que é?

O marketing digital sustentável é uma abordagem ética e responsável que considera o impacto de longo prazo das ações no planeta e na sociedade. Portanto, contribui para a maior conscientização das empresas sobre o assunto e atua na divulgação desta imagem.

A combinação de marketing e sustentabilidade, no entanto, vai além de promover os produtos e serviços. Nesse tipo de estratégia, considera-se a adoção de práticas empresariais que também orientem a população e minimizem o consumo de recursos naturais.

Dessa forma, as empresas que adotam esse tipo de estratégia continuam usando relatório de redes sociais e outras métricas usuais no trabalho de marketing digital, mas os dados obtidos servem de base para traçar ações voltadas para a sustentabilidade.

As organizações que aderem ao marketing digital sustentável estão em consenso com a preocupação da sociedade e na vanguarda das tendências do mercado. Assim, conseguem influenciar positivamente o comportamento dos consumidores, incentivando hábitos mais sustentáveis e criando uma imagem responsiva diante do assunto.

Conheça 5 estratégias para implantar o marketing digital sustentável

Um novo modelo de comunicação consciente pode ser implementado pelas empresas de diferentes formas. Entretanto, antes de iniciar este trabalho, é preciso saber o que é dashboard e outras ferramentas tradicionalmente utilizadas no marketing digital. O conhecimento ajuda a elaborar o planejamento e realizar a execução das atividades relacionadas à sustentabilidade de forma assertiva.

Rever os recursos utilizados no processo produtivo, participar de eventos em prol do meio ambiente, realizar uma divulgação consciente, promover o consumo sustentável e comunicar aos públicos interno e externo sobre o marketing sustentável são algumas das ações que podem ser colocadas em prática.

Reveja o processo produtivo

O primeiro passo para implementar o marketing sustentável é olhar para as operações internas e rever o processo produtivo da empresa. A organização deve optar por matérias-primas comprovadamente sustentáveis ou que tenham baixo impacto ambiental.

Na produção de produtos e embalagens, vale a pena priorizar o uso de materiais recicláveis, renováveis e biodegradáveis para reduzir a dependência de recursos não renováveis e contribuir para a redução dos resíduos plásticos no ambiente.

Envolver a comunidade ou ONGs locais no processo produtivo também é uma forma de gerar oportunidades e promover o desenvolvimento social, expandindo o ideal de sustentabilidade.

As ações ajudam a transmitir a mensagem de compromisso com o meio ambiente e a sociedade aos consumidores, gerando uma relação de identificação mais profunda com a marca.

Participe de eventos e causas em prol do meio ambiente

Outra forma de colocar o marketing sustentável em prática é a participação em eventos que abordam o assunto. Há muitas causas diferentes relacionadas à sustentabilidade que podem estar alinhadas aos valores da organização. É aconselhável escolher aquelas que tenham relação com o setor de atuação e as atividades do negócio para que a participação seja proveitosa.

Os eventos são um espaço para ter acesso às informações atualizadas, aprofundar os conhecimentos, trocar ideias com outros agentes que atuam na causa e ter contato com o público. A presença ajuda a pensar em novas ações de trabalho e fortalecer a imagem responsiva e consciente.

Realize uma divulgação consciente

No marketing digital, a divulgação é um aspecto fundamental, mas ao incorporar a sustentabilidade como foco, ela precisa vir acompanhada de conscientização. Assim, é possível explorar ações que orientem e promovam as causas defendidas pela organização para o público.

Promova o consumo responsável

Ao ser consciente nas divulgações realizadas pela empresa, também é importante pensar campanhas educativas para os consumidores. Nem todo o público está atento ao compromisso com o planeta e o futuro. Ações feitas pela marca podem estimular o interesse e promover a mudança de hábitos, estimulando um consumo responsável.

Comunique suas ações sustentáveis

Quando uma marca decide iniciar estratégias aliadas à sustentabilidade, é fundamental que esteja aberta a explicar isso aos seus diferentes públicos. Internamente, é necessário que os colaboradores sejam informados e treinados para alinhar a conduta profissional aos valores da empresa, engajando as causas sustentáveis.

A comunicação também deve ser feita ao público externo. É preciso que os consumidores saibam qual é a postura da empresa diante do assunto, pois a informação é o ponto de partida para gerar identificação e conexão, podendo ser, inclusive, um diferencial competitivo entre os concorrentes. A mesma lógica é válida para fornecedores, parceiros e investidores que podem considerar o posicionamento da empresa um atrativo para realizar negócios.

