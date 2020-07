Brasileira dá volta ao mundo para superar depressão após relacionamento abusivo

As dores, histórias e aprendizados estão registrados na autobiografia “40 antes dos 40 – Um passaporte salvou minha vida”, lançamento de Silvinha Mantovani

Vítima de um relacionamento abusivo na Espanha, a advogada Silvinha Mantovani precisou se reinventar para superar a depressão. Aos 36 anos ela largou tudo e fugiu para proteger a si mesma e a família ameaçada de morte. Foi em Roma, inspirada pelo livro “Comer, Rezar e Amar”, que ela tomou uma decisão: conhecer 40 países antes dos 40 anos.

O registro dessa história de superação, aventura, autoconhecimento e empoderamento feminino está na obra 40 antes dos 40 – Um passaporte salvou minha vida!. Mesmo sem as condições financeiras ideias para pôr em prática a ideia, Silvinha fez acontecer. Juntou todo o dinheiro que tinha economizado ao longo da vida (cerca de R$ 25 mil na época) e se mudou para a Irlanda, onde não conhecia absolutamente ninguém.

Em cada um dos oito grandes capítulos – Barcelona, Roma, Dublin, Marrocos, New York, Praga, Tailândia e Índia, ela relata sua jornada em busca da felicidade em meio a chegadas e partidas, amores e desamores, dúvidas e certezas e lágrimas e sorrisos. Atualmente já são 59 países visitados e mais de 300 viagens ao redor do mundo.

“Quando tive que fugir do país dei um tempo nas minhas redes sociais, troquei o número do meu celular, e-mail, avisei as pessoas mais próximas sobre as mudanças pois precisava me comunicar de alguma forma com os meus amigos e familiares. E, mais uma vez, quando a porta do avião se fechou eu coloquei todas as esperanças nessa nova aventura rumo à “ilha esmeralda.”

(40 antes dos 40 – Um passaporte salvou minha vida!, pág. 150)

Para quem ama viajar, conhecer novas culturas e se emocionar com histórias reais… 40 antes dos 40 – Um passaporte salvou minha vida! é leitura para todos que estão dispostos a embarcar em uma viagem de descobertas, sonhos superação e amor próprio.

Ficha Técnica:

Título: 40 antes dos 40 – Um passaporte salvou minha vida!

Autor: Silvinha Mantovani

ISBN: 978-85-85309-41-1

Páginas: 344

Formato: 14×21 cm

Preço: R$49,50

Link de venda: https://bit.ly/3hi2yGN

Sinopse: 40 ANTES DOS 40 narra a história chocante de Silvinha que precisou se reinventar para sobreviver. Após sair de um relacionamento onde até sua família era ameaçada de morte, decidiu fugir para outro país. Praticamente sem dinheiro, sem casa e prestes a completar 40 anos, ela decide transformar a fuga em aventura ao viajar sozinha pelo mundo. Será que depois de rodar o mundo ela conseguirá encontrar todas as respostas que procura? Embarque nessa viagem impressionante e cheia de descobertas.

Sobre a autora: Silvinha Mantovani nasceu em Maringá em 1978 e formou-se em Direito pela PUC Maringá. Deixou o Brasil no ano de 2006 em direção à Espanha para realizar o sonho de cursar um Master fora do país e conhecer novas culturas. Nunca mais regressou.

