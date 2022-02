Acessibilidade cultural é tema de livro lançado pela Licenciatura em Teatro

Obra conta com a participação de membros do grupo de pesquisa “Núcleo de Estudos em Espaços Culturais, Inclusivos e Deliberativos” e da comunidade local, com ou sem deficiência.

O curso de Licenciatura em Teatro, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), lançou no final de 2021 a publicação “Acessibilidade cultural no Amapá”, organizada pelos docentes prof. Dr. Emerson de Paula e prof. Dr. José Flávio Fonseca. A obra é uma coletânea de textos produzidos por membros do grupo de pesquisa “Núcleo de Estudos em Espaços Culturais, Inclusivos e Deliberativos (Necid)”. O livro contou com subsídio do Programa de Auxílio ao Pesquisador, que tem por objetivo fortalecer as atividades de pesquisa e inovação da Universidade, e está disponível para download gratuito no link https://emanuscrito.com.br/livro53.html.

A coletânea “Acessibilidade cultural no Amapá” conta com a participação de autores amapaenses com e sem deficiência, vinculados diretamente à Unifap (alunos, docentes) ou da comunidade local, como artistas e pesquisadores que desenvolvem trabalhos ligados ao tema do livro. O livro faz um mapeamento das iniciativas de acessibilidade cultural no estado, a partir de ações oriundas de instituições públicas e privadas e iniciativas pessoais.

“O livro é uma contribuição específica do curso de Teatro que promove a produção do curso de Teatro. Ele mostra a produção de pesquisa do curso e também divulga o que está sendo feito na região Norte, especificamente no estado do Amapá, para o país. Ele é uma contribuição enorme para a cultura do estado, porque é fruto de pessoas locais, mas também para o país, pois traz reflexões sobre uma temática muito importante e bastante procurada, trazendo reflexões sobre a realidade local”, ressalta Emerson de Paula.

SINOPSE

Acessibilidade Cultural no Amapá – O livro problematiza a pauta que relaciona cultura e as pessoas com deficiência. Constituído por narrativas de cidadãos em movimento “no meio do mundo” nas mais diversas práticas, elicia reflexões que conectam arte, educação, acesso, inclusão, barreiras, tecnologia, políticas públicas e o fazer científico. Como em um espetáculo teatral, a fruição a partir de cada uma das “cenas-artigos” elicia e instiga. Se me perguntassem qual o estado da Arte da Acessibilidade Cultural no Amapá, diria: é o de fazer ciência, como propôs Gaston Bachelard, por meio da Educação pela Arte, de Herbert Read. Arte das vivências, experiências, inquietações, frustrações, dos erros e das possibilidades. Lugar da expressão, não apenas de fala, mas de todo o corpo com/para todas as pessoas.

Sobre a Licenciatura em Teatro

O curso de Licenciatura em Teatro, da Universidade Federal do Amapá, iniciou suas atividades em 2013, com duração de quatro anos e carga horária de 3.450 horas. O aluno sai com a titulação de licenciado em Teatro e tem a proposta de proporcionar aos discentes conteúdos específicos à formação do(a) Professor de Teatro e do(a) Intérprete, tornando-os aptos a participarem ativa e criativamente dos processos artísticos nos quais estiverem envolvidos, exercendo com competência os papéis que lhes forem destinados, correspondendo ao mesmo tempo às exigências legais ao exercício da profissão. O curso tem como objetivo geral o ensino do teatro apoiando-se na realidade brasileira, na criação artística e na pesquisa. Saiba mais sobre o curso de graduação em https://www2.unifap.br/teatro/.

* Com informações do site do curso de Licenciatura em Teatro/Unifap

