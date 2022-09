Clécio firma compromisso de revitalização do canal do Igarapé das Mulheres 

“A Feira do Pescado, além de ser um importante ponto comercial, também é um cartão postal de Macapá. Então nós queremos que ela funcione, e funcione bem, gerando emprego e renda pro nosso estado. Esse é um compromisso que eu assumo com os feirantes. Se eleito governador, vamos dar toda atenção que a feira necessita”. Garantiu, Clécio.

Clécio iniciou a agenda desta sexta-feira, 9, visitando a Feira do Pescado, no Igarapé das Mulheres, onde conversou com feirantes e empreendedores do entorno. O Presidente da Associação dos Empreendedores da Feira do Pescado, Abimael, avaliou a passagem de Clécio pelo local como, importante.

“Foi muito bom o Clécio ter vindo aqui porque assim ele conhece os nossos anseios e necessidades de perto. E nós temos certeza, que sendo eleito ele vai olhar pela Feira do Pescado,” disse Abimael.

Clécio ainda conversou com empreendedores do Igarapé das Mulheres de quem recebeu carinho e posou para foto. Gente como a Marília que acompanha o trabalho de Clécio na política desde que era vereador.

“Eu acompanho o empenho do Clécio pelo povo desde que ele era vereador. Foi um excelente prefeito. E tem grandes propostas para o Amapá. Por isso tenho certeza que vai ser o Governador que o estado precisa”. Afirmou, Marília.

Assessoria de Comunicação – Clécio 77

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...