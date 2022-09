NASA disponibiliza site que permite a visualização 3D do Sistema Solar; confira

Após dois anos em atualização, a NASA finalmente entregou o site que permite a visualização 3D do Sistema Solar, o NASA’s eye. Agora, as viagens interplanetárias estão mais fáceis e interativas do que antes, pois contam com melhores controles e navegabilidade.

Essa é uma excelente oportunidade de aprender sobre o Espaço sem precisar de nenhum treinamento prévio ou qualquer outro aparato indispensável aos astronautas durante as explorações espaciais. Basta ter um dispositivo com acesso à internet e esse novo mundo estará ao seu alcance.

A plataforma permite que o usuário visualize as condições dos planetas, satélites e sondas no passado, presente e futuro. Veja por onde a sonda Perseverance, que está em Marte, passou. Trace o curso da missão Artemis, que pretende levar o homem de volta à Lua. As possibilidades são inúmeras, afinal, a NASA disponibilizou dados de mais de 125 missões.

O produtor do software “Eyes on the Solar System“, Jason Craig, disse que “a beleza do novo sistema, baseado em navegador, é que ele realmente convida à exploração. Você só precisa de uma conexão com a internet, um dispositivo que tenha um navegador da Web e alguma curiosidade”.

Veja mais no site Olhar Digital

