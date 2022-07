“Viúva negra” cósmica é a estrela de nêutrons mais pesada conhecida

Estrela tem uma massa cerca de 2,35 vezes maior que a do nosso sol



Astrônomos detectaram o exemplo mais maciço de uma estrela de nêutrons, classificada como “viúva negra”, que ficou especialmente pesada ao engolir a maior parte da massa de uma estrela companheira.

Os pesquisadores disseram que a estrela, girando 707 vezes por segundo, tem uma massa cerca de 2,35 vezes maior que a do nosso sol. Talvez seja a maior massa possível para esse tipo de objeto antes que entre em colapso e forme um buraco negro.

Uma estrela de nêutrons é o núcleo compacto colapsado de uma maciça estrela que explodiu como uma supernova no fim do seu ciclo de vida. A que foi descrita pelos pesquisadores é um tipo altamente magnetizado de estrela chamado pulsar, que solta feixes de radiação eletromagnética dos seus pólos. Ao girar, esses feixes parecem pulsar da perspectiva de um observador da Terra – parecido com a luz giratória de um farol.

Apenas uma outra estrela de nêutrons gira mais rápido do que esta até onde se sabe.

“Quanto mais pesada a estrela, mais denso é o material em seu núcleo”, disse Roger Romani, diretor do Centro de Ciência Espacial e Astrofísica da Universidade de Stanford e co-autor da pesquisa publicada esta semana na Astrophysical Journal Letters.

