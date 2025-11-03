Lô Borges, um dos grandes nomes do Clube da Esquina, morre aos 73 anos

O Brasil se despede de um de seus maiores artistas. O músico e compositor Lô Borges faleceu na noite de domingo (2/11), às 20h50, aos 73 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos.

Nascido em 1952, em Belo Horizonte, Salomão Borges Filho — nome de batismo do artista — marcou gerações com sua sensibilidade, sua voz inconfundível e suas composições que traduziram o espírito mineiro em poesia e melodia. Suas canções, como Clube da Esquina, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo e O Trem Azul, permanecem como clássicos eternos da música popular brasileira.

Figura central do movimento Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento, Beto Guedes, Fernando Brant e outros grandes nomes, Lô Borges ajudou a redefinir os caminhos da canção brasileira nos anos 1970. Sua obra construiu pontes entre o regional e o universal, levando a musicalidade mineira para o mundo, sem perder o lirismo e a simplicidade que sempre o caracterizaram.

Mais do que um músico, Lô Borges foi um símbolo de autenticidade artística. Suas composições continuam a inspirar novas gerações e a emocionar ouvintes que encontram nelas o reflexo da alma brasileira — profunda, melancólica, mas sempre luminosa.

A música perde um de seus poetas mais sensíveis. O Brasil, um de seus maiores sons.

“Nada será como antes.”

Foto de capa: Bárbara Dutra/Divulgação

