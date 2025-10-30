3I/Atlas: sonda da Nasa corre risco de ser atingida pelo cometa

Missão Europa Clipper pode atravessar a cauda do cometa interestelar 3I/ATLAS entre 30 de outubro e 6 de novembro, em um encontro raro que promete revelar segredos sobre sistemas estelares além do Sol

Entre quinta-feira (30/10) e 6 de novembro, há chances de um encontro raro entre a nave Europa Clipper, da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), e partículas da cauda do cometa 3I/Atlas, um objeto interestelar, isto é, originário de fora do Sistema Solar.



O cometa foi detectado em 1º de julho pelo sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) no Chile, e seu percurso hiperbólico confirmou que ele veio de fora do nosso Sistema Solar. Segundo a NASA, ele se aproximará do Sol por volta de 30 de outubro de 2025.

Observações feitas pelo telescópio espacial James Webb e outros instrumentos revelaram que sua coma (a “nuvem” de gás e poeira ao redor) é dominada por dióxido de carbono em proporção incomum em cometas conhecidos. A agência europeia ESA também acompanha o objeto e mobilizou esforços de observação.



O encontro previsto: cauda iônica e nave espacial

Um estudo conduzido por pesquisadores europeus, liderado por Samuel Grant (Instituto Meteorológico da Finlândia) e Geraint Jones (ESA), aponta que a sonda Europa Clipper poderá atravessar a cauda iônica, ou um fluxo de partículas carregadas, do 3I/Atlas num alinhamento entre Sol, cometa e nave.

Para isso, foi usado um programa de modelagem denominado “Talicatcher”, que simula o movimento das partículas sob o efeito do vento solar. Conforme o estudo, esse alinhamento deve ocorrer entre 30 de outubro e 6 de novembro.

