ATP Finals: conheça a lista de maiores campeões do torneio de tênis e veja como apostar

Chegou a hora da briga de cachorro grande! O ATP Finals teve o seu saque oficial neste domingo (10) com os oito tenistas que mais pontuaram ao longo do ano e promete jogos eletrizantes para definir quem será o campeão do último torneio da temporada do tênis. Você já tem o seu palpite para o campeão?

QUEM SÃO OS PARTICIPANTES DO ATP FINALS?

Com sede em Londres, na Inglaterra, o ATP Finals traz um embate pra lá de quente entre os tenistas Rafael Nadal, novo número um do mundo, e o sérvio Novak Djokovic, que caiu para a segunda colocação.

Ainda estão confirmados na competição o suíço Roger Federer, o austríaco Dominic Thiem, o russo Daniil Medvedev, o grego Stefanos Tsitsipas, o alemão Alexander Zverev e o italiano Matteo Berrettini.

CONHEÇA OS MAIORES VENCEDORES DO ATP FINALS

Atualmente, o posto de maior vencedor do ATP Finals pertence a Roger Federer. O suíço levantou a taça de campeão do torneio de encerramento da temporada do tênis em seis oportunidades (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011) e luta pelo hepta em 2019, além de quebrar o jejum de oito anos sem conquistas.

O sérvio Novak Djokovic, o tchecoslovaco Ivan Lendl e o americano Pete Sampras dividem a segunda colocação dos maiores vencedores com cinco títulos cada. O tenista Illie Nastase, da Romênia, fecha o pódio de ganhadores do principal torneio de tênis do mundo com quatro taças.

Com três conquistas cada, John McEnroe e Boris Becker estão na quarta posição e Bjorn Borg e Lleyton Hewitt fecham o top 5 do ranking de maiores vencedores da ATP Finais com duas títulos.

Curiosamente, Rafael Nadal, atual número 1 do ranking da ATP, não ganhou nenhuma edição de ATP Finals. O mais longe que o espanhol chegou foi ao vice-campeonato de 2010, quando foi derrotado por Roger Federer.

O tenista Gustavo Kuerten é o único brasileiro em destaque na lista de campeões da ATP Finais. Vivendo o auge da carreira na temporada de 2000, o catarinense bateu o americano André Agassi pelo placar de 3 sets a 0 (6–4, 6–4, 6–4).

QUAL É O VALOR DA PREMIAÇÃO DO ATP FINALS?

O tenista vencedor do simples do ATP Finals 2019 irá levar para casa uma bolada de US$ 2.871.000 (cerca de R$ 11,95 milhões) e 1500 pontos no ranking (se invicto) da ATP – associação de Tenistas Profissionais.

– Campeão de simples: US$ 2.871.000 e 1500 pontos no ranking (se invicto)

– Vice de simples: US$ 1.354.000 e 1000 pontos no ranking (se invicto até a final)

– Premiação por vitória em simples: US$ 215 mil e 200 pontos no ranking

FAVORITOS AO TÍTULO DO ATP FINALS

Considerados por muitos como os melhores tenistas da história, o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic são apontados como os principais candidatos a levantarem a taça do último torneio de tênis da temporada 2019.

Nadal e Djokovic prometem embate eletrizante ao longo do torneio em duelo direto pela liderança do ranking da ATP. O espanhol reassumiu o posto de número 1 do mundo na última semana, mesmo após o sérvio ganhar o Masters 1000 de Paris e acirrou disputa entre os tenistas. Atualmente, apenas 640 pontos separam os dois tenistas.

Campeão de Roland Garros e o US Open em 2019, o espanhol Rafael Nadal tem a missão de ir à final de forma invicta para terminar o ano como o número 1 do mundo pela quinta vez em sua carreira. Aliás, a taça de campeão do ATP Finals ainda está em falta em sua prateleira de troféus.

O sérvio Novak Djokovic busca o seu sexto título do torneio de quadra dura de Londres e precisará torcer para que Rafael Nadal caiu na fase de semifinais. Como estão a apenas 640 pontos no ranking da ATP, se houver uma decisão de título entre ambos, o espanhol seguirá como número 1 do mundo mesmo com uma derrota.

COMO APOSTAR NO ATP FINALS?

Fonte: Betsul

