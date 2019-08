Cidades do Tocantins têm manutenção de rede elétrica

A rede elétrica de mais de 30 municípios tocantinenses vai passar por manutenção. O objetivo, segundo a Energisa, distribuidora responsável pelo serviço, é ampliar a cobertura, com a instalação de novos equipamentos, substituição de postes e podas de árvores.

Para isso, a empresa informou que será necessário interromper temporariamente o serviço em algumas cidades. Os desligamentos programados estão previstos para acontecer até o dia 16 de agosto.

Segundo o gerente de Construção e Manutenção da Energisa, Alberto Cunha, as ações de melhoria da rede elétrica são essenciais para o bom funcionamento do sistema elétrico do Estado.

Os avisos de desligamento são realizados por meio de mensagens de texto, carro de som e carta, mas você também pode consultar se sua cidade será afetada pelo site: energisa.com.br, pelo aplicativo Energisa On, ou ligando no número 0800 721 3330.

