Nível de rios no Acre volta a subir após dois dias de vazante

O nivel dos rios acreanosvoltaram a subir. Segundo o chefe da comunicação da Defesa Civil, Major Cláudio Falcão, nessa terça-feira, dois municípios já apresentaram sinal de aumento de nível.

Falcão destaca que nenhum trecho do Rio Acre atingiu a cota de alerta, mas o aumento do volume em outros mananciais trará impacto.

Tem chovido diariamente em toda bacia do Rio Acre. De acordo com o Governo do Estado, o Departamento de Estradas de Rodagem está fazendo a retirada de troncos e galhos de árvores para evitar o acúmulo de balseiros nas colunas das pontes.

Outros destaques desta edição do Repórter Nacional – Amazônia:

– Começa hoje no Pará o defeso do caranguejo

– Começa na próxima segunda no Pará cadastramento de pescadores e compradores de pescado que utilizam recursos do mosaico Lago de Tucuruí

– Técnicos da Defesa Civil de Itacoatiara promovem treinamento de preparação para desastres naturais

