Doutorado Interinstitucional em Urbanismo realiza colóquio internacional

O Colóquio Internacional Fronteiras e Mundos: Memórias e Projetos é uma atividade no âmbito do Programa de Doutorado Interinstitucional (Dinter) em Urbanismo entre a Universidade Federal do Amapá (Unifap) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O objetivo principal do evento é ampliar horizontes e perspectivas a respeito de temas relativos às pesquisas em andamento, para isso se propõe a trazer convidados externos, internos e docentes vinculados ao Programa, realizar expedições e estabelecer um debate aberto com a comunidade trazendo questões e difundindo as atividades desenvolvidas até o momento pelos pesquisadores.

O colóquio será realizado entre os dias 16 e 21 de agosto de 2018, na Unifap, sendo que nos dias 16 e 17 as atividades ocorrerão no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), e será aberto à participação do público. Nos dias 18, 19, 20 e 21 de agosto o evento será apenas para os convidados externos e internos, durante o qual serão feitas expedições às cidades de Afuá (PA) e Oiapoque (AP), com exceção da mesa redonda no dia 20 de agosto, em Oiapoque, que será aberta com inscrições no local.

As inscrições estão sendo realizadas no portal público do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Sigaa) da Unifap, na aba “Extensão” localizada no menu esquerdo do portal. Ao clicar em “Extensão”, procurar o nome do colóquio em “Ações de Extensão”.

Mais informações pelo e-mail matsunagamk@gmail.com.

Serviço

Colóquio Internacional Fronteiras e Mundos: Memórias e Projetos

De 16 a 21 de agosto de 2018, nos campi Marco Zero do Equador (Macapá-AP) e Binacional do Oiapoque (AP). Inscrições no portal público do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Sigaa) da Unifap. Entrada franca. Informações: matsunagamk@gmail.com.