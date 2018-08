Dia dos Pais: 5 destinos nacionais para viajar com o seu pai

O Dia dos Pais está chegando – em 2018, a data será comemorada no dia 12 de agosto. Em vez de comprar presentes físicos tradicionais, você pode apostar em experiências e dar uma viagem inesquecível para seu querido pai para comemorar a data. Confira, abaixo, algumas opções nacionais imperdíveis que você pode escolher.

Brotas – SP

Se seu paizão curte uma aventura, esse é o destino ideal. O município fica a cerca de 230 quilômetros de São Paulo e é um verdadeiro paraíso para quem gosta de praticar atividades radicais. Envolto por uma vegetação densa, rios e montanhas, o local oferece trilhas, escaladas, rafting, arvorismo e rapel aos turistas. Para quem gosta de tranquilidade, também há outros passeios, como banhos em cachoeiras.

Porto de Galinhas – PE

A cerca de uma hora da capital Recife, esse destino é ideal para os pais que querem recarregar as energias em praias relaxantes do Nordeste brasileiro. Além de ser considerado um local paradisíaco, é habitat diferentes espécies de tartarugas e cavalos-marinhos. O clima é ensolarado o ano inteiro, então não fique preocupado com o fato de não ir no verão.

Ouro Preto – MG

Essa cidade mineira foi a primeira a ser declarada Patrimônio Histórico pela Unesco, em 1980. Tem uma rica história que remonta à era colonial e ao período da Inconfidência Mineira. A arquitetura, os museus e toda a atmosfera da cidade contam a história de séculos atrás, sem falar da comida e da hospitalidade mineira. É um ótimo destino para levar aquele pai que quer viver novas experiências e conhecer uma parte da nossa história.

