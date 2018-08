Confira 10 órgãos que abrem inscrições nesta semana

Confira 10 órgãos que abrem inscrições para mais de 2.800 vagas em concurso público e processo seletivo. Oportunidades em diversos cargos para todos os níveis de escolaridade, confira:

Concurso Prefeitura de Palminópolis – GO

Prefeitura de Palminópolis abre concurso público em Goiás com mais de 100 vagas imediatas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

SEDUC CE publica edital para professor com 2.500 vagas!

Secretaria de Educação do Ceará abre vagas na carreira de professor com iniciais de até R$ 3,5 mil.

Prefeitura de Almirante Tamandaré – PR abre processo seletivo

Prefeitura de Almirante Tamandaré abre processo seletivo no Paraná com oportunidades em cargos de nível fundamental e superior.

Concurso Público UFSJ – MG

Universidade Federal de São João Del Rei abre concurso público em Minas Gerais com vaga para Professor do Magistério Superior Adjunto.

