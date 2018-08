3 meses para o Enem! Dicas de preparação para mandar bem nas provas

Não adianta correr atrás do prejuízo poucos dias antes do exame, hein? O negócio é começar a revisão agora e com calma

Isabella Otto

Faltam três meses para o Enem 2018. A primeira parte da prova (Linguagens, Ciências Humanas e Redação) ocorre no dia 4 de novembro e a segunda (Matemática e Ciências da Natureza), no dia 11. A grande novidade deste ano é que o candidato terá 30 minutos a mais para terminar a avaliação no segundo dia.

Não dá mais para querer correr atrás de todo o prejuízo agora, mas é importante usar os próximos meses para revisar conteúdos e focar naquelas disciplinas que você tem mais dificuldade. O Eduardo Valladares, coordenador pedagógico do Descomplica, dá algumas dicas para que você aproveite essa contagem regressiva da melhor maneira possível. Se liga!

1. Tenha total entendimento do exame

É importante que o aluno esteja por dentro do tempo de duração das provas, da divisão de disciplinas por datas e dos horários. Inclusive, vale ressaltar que os portões abrem às 12h e fecham às 13h. Programe-se direitinho para conseguir chegar ao local com antecedência. Lembre-se também de levar um documento original de identificação com foto e de preencher direitinho os cadernos usando apenas caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente. No site do Inep, você encontra todas as informações de que precisa.

2. Se prepare para a resolução da prova

O Enem exige bastante controle do cansaço físico. Estamos falando de uma prova de longa duração: são dois dias e mais de dez horas de prova. Outro ponto importante é que o aluno precisa estar atento à Teoria de Resposta ao Item (TRI), uma metodologia que divide as questões em três níveis: fácil, médio e difícil. Ela dificulta os “chutes” e deixa a avaliação mais linear. A estratégia de prova adotada pelo aluno é algo muito pessoal, por isso ele deve praticar para definir como irá resolver as questões.

3. Treine muito a redação

Essa é uma das partes da prova mais temidas pelos candidatos. Escrever duas redações por semana até a avaliação é uma boa meta para praticar. Mas, se achar que não precisa de tanto, pode focar em uma redação por semana. O importante é entender suas necessidades, aperfeiçoar aquilo que não está tão bom e estudar os possíveis temas que podem ser abordados em 2018.

Saiba mais no site Capricho