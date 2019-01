Carreta da Mulher iniciará atendimentos em novo endereço a partir de segunda, 14

A Carreta Saúde da Mulher começará nesta segunda-feira, 14, a partir das 8h, seus atendimentos em novo local. Desta vez, na rodovia Juscelino Kubitschek, no parque de exposições da Fazendinha, distante 9 km da capital. O veículo é mais um dispositivo para a prevenção da saúde da mulher e atende, de forma itinerante, bairros e distritos de Macapá, disponibilizando consultas ginecológicas, exames de PCCU, testes rápidos, ultrassonografias das mamas e transvaginal, além dos encaminhamentos para mamografia.

“As consultas ginecológicas e os exames de PCCU são feitos de segunda a sexta-feira, por ordem de chegada. Já as ultrassonografias são agendadas todas as segundas-feiras, sendo necessária que a usuária traga cópia do cartão do SUS, RG, comprovante de residência e encaminhamento médico”, informa a coordenadora da carreta, Ana Kelly Bittencourt.

Desde que entrou em funcionamento, a carreta já passou pelos bairros Infraero, Jardim Felicidade, Pedrinhas, Perpétuo Socorro, Central e Cabralzinho, encerrando o ano de 2018 com 21 mil procedimentos realizados. Para qualquer atendimento é necessário a apresentação do cartão do SUS. Para as ultrassonografias, é necessário o encaminhamento, que pode ser obtido na própria carreta após a avaliação médica.

Confira os dias e horários de atendimento:

Consultas ginecológicas: segunda a sexta-feira, por ordem de chegada.

Horário: 8h às 12h / 13h às 17h

Documentos necessários: cartão do SUS

PCCU: segunda, quarta e sexta-feira, por ordem de chegada.

Horário: 8h / 13h

Documentos necessários: cartão do SUS

Testes rápidos HIV, sífilis, hepatites: terça e quinta-feira

Horário: 8h / 13h

Documentos necessários: cartão do SUS

Ultrassonografias da mama e transvaginal: agendamento as segundas-feiras.

Horário: 8h

Documentos necessários: cópia do cartão do SUS, RG, comprovante de residência com CEP, encaminhamento médico (original).

Encaminhamento de mamografia: segunda e sexta-feira

Horário: segunda – 8h / sexta – 13h

Documentos necessários: cópia do cartão do SUS, RG, CPF, comprovante de residência com CEP, encaminhamento médico (original), telefone para contato.

Jamile Moreira