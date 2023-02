Parceria inédita fortalece ações em prol de populações indígenas

A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) e a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) assinaram um termo de cooperação com o objetivo de fortalecer a identidade dos povos indígenas da Amazônia.

As organizações passam a realizar um trabalho em conjunto baseado em quatro pilares principais: proteção territorial, sustentabilidade, bem-viver e permanência nos territórios.

O coordenador geral da Coiab, Toya Manchineri, ressalta que a parceira é muito importante para “implementação de ações, principalmente no Amazonas, e para a captação de recursos maiores”.

Desde 1989, a Coiab atua pelos direitos de mais de 180 povos indígenas distintos e se configura como a maior em representação indígena regional do Brasil e da Bacia Amazônica.

Para a FAS, a parceria inédita com a Coiab fortalece e amplia o compromisso com a valorização e o respeito dos direitos dos povos indígenas apoiados por meio do trabalho da Agenda Indígena da instituição.

Rosa dos Anjos, supervisora da Agenda Indígena da FAS, destaca que o planejamento das ações firmadas também recebeu o suporte de outras organizações indígenas.

“Fizemos um planejamento com o apoio de 13 organizações indígenas e, com a Coiab, vamos trabalhar em cima das necessidades que foram mapeadas. Viemos para somar”, acrescentou Rosa.

FAS e Agenda Indígena

Criada em 2018, a Agenda Indígena da FAS desenvolve seu plano de atuação a partir de alguns eixos prioritários como saúde, educação, gênero e geracional, produção sustentável e mudanças climáticas. No âmbito dos projetos já realizados pela agenda, destacam-se a Arquearia Indígena, Canoagem Indígena e a instalação de pontos de inclusão de digital em aldeias do Amazonas.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

Sobre a Coiab

A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) tem como missão defender os direitos dos povos indígenas à terra, saúde, educação, cultura e sustentabilidade, considerando a diversidade de povos, e visando sua autonomia por meio de articulação política e fortalecimento das organizações indígenas.

A Coiab atua em nove estados da Amazônia Brasileira (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), e está articulada com uma rede composta por associações locais, federações regionais, organizações de mulheres, professores, estudantes indígenas, e subdividida em 64 regiões de base.

A Coiab também integra outras redes de organizações indígenas nos âmbitos nacional e internacional. Compõe a base da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e é vinculada à Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (Coica).

