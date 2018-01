Ipaam intensifica fiscalização após vazamento de óleo em Manaus

O Ipaam – Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas intensificou a fiscalização e o monitoramento de marinas, portos e flutuantes instalados nas margens da bacia do rio Tarumã-Açu.

De acordo com o Instituto, a região é uma das áreas de Manaus que mais tem sofrido impactos ambientais nos últimos cinco anos, principalmente com a instalação de novos empreendimentos imobiliários, construção de marinas particulares e a utilização comercial do canal no transporte de passageiros.

Na última sexta-feira, dia 12, foi detectada a existência de uma mancha de óleo de, aproximadamente 20 metros quadrados, próximo à Marina Tauá. O Ipaam não identificou a origem do produto, mas constatou que o óleo, que já evaporou, era utilizado para lubrificação de motores de embarcações.

Nesta terça-feira, o Instituto, com apoio do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, iniciou ações de preservação do meio ambiente junto aos trabalhadores naquela área.

Denúncias de crimes ambientais no Amazonas podem ser feitas pelo telefone DDD 92 – 2123-6715

EBC