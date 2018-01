Rodrigo Maia e secretário-geral da ONU discutem situação de venezuelanos

Em reunião com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, nessa segunda-feira, em Nova Iorque, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre a relação do Brasil com a Venezuela.

De acordo com o parlamentar, a crise político-econômica no país vizinho afeta diretamente o Estado de Roraima, porta de entrada, no Brasil, de venezuelanos que fogem dessa situação.

“Relatei a nossa preocupação em relação a Roraima, já que a Venezuela não aceita apoio do lado deles da fronteira. A nossa condição de apoio em Boa Vista não é a melhor, nossa estrutura para saúde e educação não é tão grande”, afirma o deputado. “A nossa preocupação é que essas pessoas que estão migrando possam ter o acolhimento do Brasil sem prejuízo aos brasileiros no Estado de Roraima.”

Nos três abrigos instalados em Roraima, um em Pacaraima e dois em Boa Vista, existem atualmente 1.380 venezuelanos acolhidos.

Rodrigo Maia está nos Estados Unidos onde participa de vários compromissos políticos. Na quarta-feira ele segue para Cancun, no México, e volta para Brasília na sexta-feira.

