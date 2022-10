Galpão do Porto de Manaus recebe festa no sábado com três DJs nacionais e quatro locais

Três DJs nacionais e quatro locais são as atrações da festa Voided Anchorage, que acontece no próximo sábado, dia 7 de outubro, a partir das 18h, unindo música eletrônica e atividades artísticas. O evento será realizado no Galpão R9, que fica dentro do Porto de Manaus, no Centro, e os ingressos estão à venda no site: [shotgun.live/pt-br/events/voided-anchorage]. O primeiro lote individual tem o valor de R$ 70 e o duplo, R$ 120.

As atrações são os renomados DJs nacionais: André Salata, Renato Cohen e Márcio S. Além disso, terá os artistas locais: BODDAH, residente da VOICED; Eric Cabral, do coletivo RAUM; e Alba b2b Bernardinho, ambos do grupo ARHE.

A inspiração do evento vem da atmosfera “Warehouse”, festas que aconteciam dentro de galpões e armazéns abandonados, em Berlim, capital da Alemanha.

A programação começa às 18h com um prólogo cultural, onde o público poderá interagir na cervejaria do local, fazer flash tattoos, apreciar os pratos dos food trucks, se divertir e comprar produtos de moda, tabacaria, entre outros. Tudo isso com muita música, no estilo sunset, e entrada gratuita para curtir essa primeira parte do evento.

Já, às 21h, os portões do Galpão R9 serão abertos para receber as atrações musicais com uma festa que promete ir até o dia amanhecer. Entre os DJs aclamados pela comunidade eletrônica, está André Salata, dono da maior comunidade de áudio do país, que tem o seu nome; Renato Cohen que já marcou presença nos principais clubs e festivais ao redor do mundo, como Womb, Dance Valley, Fabric e Berghain; e Márcio S, produtor e músico residente do badalado Club E.DGE, em São Paulo, e na Seven Entertainment (Amazon), em Manaus.

“Desde o início dos anos 2000, o Brasil abraçou com muito carinho a e-music e as festas em locais que representam seus berços culturais. O Anchorage carrega em seu DNA o ‘rolê’ alternativo para públicos que ainda buscam seu espaço, com muita música, cultura e diversão. Então, será um prazer oferecer uma noite intensa, com vários atrativos, som de altíssima qualidade e muita liberdade para curtir”, comenta um dos produtores do evento, o promoter Júnior Vicente.

Além das informações disponíveis no site shotgun.live, os interessados podem encontrar mais informações no Instagram pelo perfil @voided.music [www.instagram.com/voided.music/].

Sobre os DJs

Andre Salata é produtor e professor paulistano da maior comunidade de áudio focada em música eletrônica e se destaca pelos seus sets com muito techno e suas origens. Além de possuir uma longa discografia, o músico vem ganhando grande destaque internacional, ao trabalhar com labels de renome como Get Physical, Noir e Transmit, e também levando seu DJ set para grandes clubs, como Watergate Club e Sisyphos.

Ícone da e-music nacional, Renato Cohen formou seu repertório na cidade de São Paulo. Com mais de 25 anos de carreira, lançou o super hit “Pontapé”, em 2001, colocando a dance music brasileira em um novo patamar e teve seu trabalho reconhecido mundialmente. Renato possui um estilo particular que permitiu lançamentos por diversos labels mundiais ao longo da carreira, como Intec Records, Systematic, Tronic, Bedrock, Drumcode, Kling Klong, Suara e Sino.

Marcio S é residente do Club D.EDGE e da Seven Entertainment (Amazon), e possui um repertório flutuante entre house e techno, além de ter no DNA a black music. Formado musicalmente com filosofias das cidades de Chicago e Detroit, Marcio incrementa a efervescência da periferia de São Paulo e produz um genuíno ritmo à moda antiga. Como dance floor, já dividiu o deck com gigantes como Carl Craig, Ian Pooley, Daniel Bell, Dubfire, Jamie Jones e Guy Gerber.

BODDAH é DJ, B-Side de LINZ e produtor musical da cidade de Manaus. Ao longo de seus cinco anos nos decks, não demorou muito para ampliar seus horizontes e desenvolver uma persona diferente. Pela primeira vez no Voiced Anchorage, BODDAH promete apresentar uma nova leitura do house e techno clássico, aliadas à modernidade do segmento contemporâneo.

Baré raiz, Eric Cabral iniciou sua carreira em 2018 pela Seven Groove Music. Conhecido por sua perspicácia no gênero techno, o manauara traz uma abordagem moderna, com grooves e atmosferas perfeitas para dançar. Com um toque diferenciado, Eric tem uma narrativa influenciada pelo Old School Techno, Detroit Techno e Dubs contemporâneos.

Formando um b2b de respeito, Alba está na ativa desde 2016 e já participou de grandes festas como 502 Room, RAUM, Ardência e Cygana. Com criatividade e leveza, sempre proporciona um novo ar nas festas, passeando pelo bass dub e breakbeat, e por ritmos latinos e africanos. Enquanto isso, Bernardino é produtor cultural, DJ desde 2009, e co-fundador do @arheiao e do @thevassa. Desde lá, esteve envolvido em produções regionais e nacionais, conquistando o carinho do público. Atualmente, passeia de sons latinos aos do Oriente Médio, com base na house music, disco, acid, rnb, entre outros.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...