Amapá é o primeiro estado a receber visita técnica de programa nacional voltado ao desenvolvimento e valorização do turismo regional

Parceria entre o Governo do Estado e o Ministério do Turismo busca fortalecer o setor turístico, como parte do programa ‘PRT em Ação – Mapa do Turismo Até Você’.

O Governo do Amapá, em parceria com o Ministério do Turismo (MTur), realizou nesta quinta-feira, 20, a última visita técnica do programa ‘PRT em Ação – Mapa do Turismo Até Você’, no município de Laranjal do Jari e comunidades rurais do Sul do estado. O estado é o primeiro a receber a iniciativa, que busca discutir políticas para o desenvolvimento do turismo na região, explorando o potencial natural e cultural do local.

Durante os encontros, técnicos da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e do MTur apresentaram propostas para a criação de roteiros turísticos, incluindo a “Trilha da Castanha” e a valorização dos sítios arqueológicos das áreas agrícolas. Além disso, a equipe visitou as Cataratas de Santo Antônio, considerada a segunda maior do Brasil, atrás apenas das Cataratas do Iguaçu, no Paraná.

“Laranjal do Jari tem um enorme leque turístico, com paisagens naturais exuberantes e comunidades que podem se beneficiar do turismo sustentável. Estamos trabalhando para estruturar melhor esses roteiros e garantir que a população local também colha os frutos desse desenvolvimento”, destacou a secretária da Setur, Syntia Lamarão.

Morador da comunidade do Açaizal, na zona rural de Laranjal do Jari, o extrativista Sebastião da Silva vê com bons olhos a possibilidade de sua região ser incluída nos roteiros turísticos.

“A castanha sempre foi nosso sustento, mas se o turismo vier para cá, vai ajudar a melhorar nossa renda e dar mais visibilidade para o nosso trabalho”, pontuou o extrativista.

Recentemente, Laranjal do Jari e Tartarugalzinho foram incluídos no Mapa do Turismo Brasileiro, ferramenta do Governo Federal que identifica municípios com potencial turístico. Com isso, o Amapá agora conta com seis cidades reconhecidas nacionalmente, enquanto Ferreira Gomes e Santana estão na fase de análise para possível inclusão.

“Esse reconhecimento é um passo importante para fortalecer o turismo na nossa cidade. Com investimentos e planejamento, podemos transformar nossas riquezas naturais em fonte de emprego e renda para a população”, reforçou o prefeito de Laranjal do Jari, Teddy Marcel.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...