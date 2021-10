Linha de ônibus de Macapá volta a ter itinerário via rua Cândido Mendes

A iniciativa é em cumprimento a um dos pedidos do prefeito e é realizado em parceria com o vereador André Lima.

A Prefeitura de Macapá, por meio da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), disponibilizará em breve novas linhas de ônibus via Cândido Mendes, no centro comercial da capital.

Mesmo com a ampliação das linhas destinadas a rua Cândido Mendes, os coletivos continuarão circulando também pelas ruas São José e Tiradentes, que são atualmente os principais corredores de transporte coletivo na região central.

A iniciativa é em cumprimento a um dos pedidos do prefeito e é realizada em parceria com o vereador André Lima.

Com a ampliação das linhas destinadas ao Centro, as empresas que operam os coletivos reforçarão as frotas, garantindo rapidez e qualidade no atendimento à população.

Macapá tem no total 28 linhas de ônibus e dessas, 4 linhas destinadas à rua Cândido Mendes, sendo, Buritizal-São Camilo, Jardim 1, Marabaixo-Centro e Canal do Jandiá.

As novas linhas terão paradas em locais estratégicos: Praça do Barão, Praça Veiga Cabral, em frente ao banco Santander e ao lado do Mercado Central.

O diretor-presidente, Marcílio Dantas, reforça que a intenção da retomada e beneficiar a todos e explica que não haverá mudanças nas demais linhas que operam no centro da capital.

“Serão linhas constantes, no sentido Cândido Mendes, e o trânsito de veículos e as vias anteriores serão mantidos”, finalizou o diretor.

Lojistas e consumidores agradecem o retorno. A empresária Maria Luiza aposta no aumento de vendas e agradece aos gestores pelas mudanças.

“Com a ampliação das linhas, o centro passará a receber um número maior de consumidores e com isso um crescimento econômico”, comemora a empresária.

O vendedor Diogo Nascimento se diz satisfeito com a ampliação dos pontos. Para ele as mudanças são compensatórias, pois deixará de andar algumas quadras até o trabalho.

Cristiane Mareco

Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá

