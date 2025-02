Governo do Amapá abre inscrições para participação na Central do Enem 2025

A seleção para definir os números de alunos vai até esta sexta-feira, 21, mas pode receber outros alunos até o fim do mês.

O Governo do Amapá anuncia a abertura das inscrições para a Central do Enem 2025, programa que visa fortalecer a preparação dos estudantes da rede pública para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições são realizadas diretamente nas escolas-polo e vai até esta sexta-feira, 21, para definir o número de alunos, podendo ser estendidas ao longo do mês de fevereiro.

Os alunos que estão cursando o último ano do ensino médio podem se inscrever, assim como egressos (que já concluíram o ensino médio) e que realizaram o Enem em 2024 e desejam uma nova oportunidade para aprimorar seus estudos. Para participar, devem comparecer à escola portando um documento de identidade e as informações do responsável, como a Carteira de Pessoa Física (CPF), Registro Geral (RG) e endereço.

Durante esta semana, professores da Central do Enem estão visitando as escolas-polo para divulgar o projeto, explicar sua proposta e convidar os estudantes a participarem das aulas. A iniciativa oferece conteúdos direcionados, com foco nos temas mais cobrados pelo Enem, proporcionando um reforço essencial para os alunos que buscam ingressar no ensino superior.

Importância da inscrição

Segundo a coordenadora do Núcleo do Ensino Médio, Maria Cláudia, a inscrição é essencial para a organização do projeto, garantindo que cada escola receba os recursos necessários para a merenda e manutenção das salas de aula destinadas às aulas da Central. Além disso, o cadastro permite que tenham acesso ao número de alunos participantes e permite um acompanhamento mais próximo de cada um.

“Cada escola-polo tem um professor ponto focal, responsável por monitorar a frequência e orientar os estudantes ao longo da preparação até a inscrição para o Enem. Sabemos que muitos estudantes não alcançaram a nota necessária para ingressar na universidade. A Central do Enem oferece a chance de reforçar o aprendizado e tentar novamente em 2025”, explicou a coordenadora.

Início das aulas

As aulas da Central do Enem terão início na próxima semana, em 26 de fevereiro. Durante todo o mês inicial, novos alunos ainda poderão se inscrever, garantindo sua participação no projeto. As aulas acontecem às quartas, quintas e sábados, com professores especializados se deslocando até as escolas-polo para ministrar os conteúdos de acordo com as áreas de conhecimento exigidas pelo Enem.

Com a expansão do programa para 2025, a expectativa é atender um número ainda maior de estudantes em todo o estado, consolidando a Central do Enem como um dos principais projetos de preparação educacional do Amapá.

Serviço: Inscrições nas escolas-polo da Central do Enem

Período: até esta sexta-feira, 21 (com possibilidade de novas inscrições ao longo do mês).

Público-alvo: estudantes do 3º ano do ensino médio e egressos

Início das aulas: 26 de fevereiro (quarta-feira)

Lista de Escolas Polo da Central do Enem 2025:

E.E. Antônio Cordeiro Pontes – Av. Fab, 264 – Central, Macapá;

E.E. Raimunda Virgolino – Vila Das – R. Jardim dos Oliveiras, 837 – Pedrinhas, Macapá;

E.E. Gabriel Almeida Café – Av. Fab, 91 – Central, Macapá;

E.E. Esther Virgolino (ETI) – R. Floriano Waldeck, 418 – São Lázaro, Macapá;

E.E. Antônio Messias – Av. Dom José Maritano, 622 – Zerão, Macapá;

E.E. Cecília Pinto – R. Prof. Tostes, 122 – Muca, Macapá;

E.E. Lima Neto – Av. Francisco Felipe de Miranda (Lot. Parque dos Buritis), 2336 – Macapá;

E.E. Maria Neusa Carmo de Souza – R. Milton de Sousa Corrêa, 482 – Jardim Felicidade, Macapá;

E.E. Lucimar Amoras – Av. Profa. Cora de Carvalho, 2849 – Santa Rita, Macapá;

E.E. Maria Ivone – R. Antônio Pelais de Souza, 320 – Perpétuo Socorro, Macapá;

E.E. Nilton Balieiro – R. Décima Sétima, 809 – Marabaixo, Macapá;

E.E. Afonso Arinos – Av. Amapá, 825 – Comercial, Santana.

