Serviços do SESI Amapá ajudam empresas a atender legislação de SST

Por meio de um acordo de cooperação assinado entre o SESI Amapá e o Conselho Regional de Contabilidade (CRC) do estado, contadores e associados terão à disposição inúmeras ferramentas digitais que auxiliam no cumprimento da legislação trabalhista. Além disso, os beneficiados terão acesso ao serviço de telemedicina e receberão apoio relacionado ao atendimento às Normas Regulamentadoras.

Trata-se de uma iniciativa inédita e inovadora no aspecto da integração das informações de SST com os processos de gestão dos escritórios de contabilidade para apoio às empresas do estado do Amapá.

A partir de um amplo portfólio que conta com serviços de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), o SESI Amapá disponibiliza atendimentos focados nas necessidades das empresas. Com o cenário de pandemia, muitos deles passaram a ser desenvolvidos por meio de plataformas, o que garante mais agilidade e praticidade para os usuários.

“O SESI atua visando contribuir para a produtividade, a competitividade e a sustentabilidade das empresas. Neste sentido, oferecemos soluções informatizadas aliadas ao suporte profissional, fundamentais para a promoção de um ambiente seguro e saudável aos negócios”, destaca o gerente executivo de operações do SESI SENAI Amapá, Julio Zorzal.

Soluções SESI

Os profissionais credenciados ao CRC terão acesso às soluções tecnológicas SESI Viva+ e SESI Facilita. A primeira é uma plataforma que reúne em um único ambiente indicadores e informações de segurança e saúde do trabalho, o que envolve a digitalização dos programas legais, geração de histórico do perfil de saúde dos trabalhadores e atendimento ao eSocial.

Já o SESI Facilita é um serviço para que micro e pequenas empresas desenvolvam, a distância, Programas de Prevenção de Risco Ambiental (PPRA) e de Controle Médico Ocupacional (PCMSO).

O serviço de telemedicina do SESI permite que as empresas garantam que seus funcionários sejam atendidos por enfermeiras, clínicos gerais, psicólogos e nutricionistas. Tudo é realizado 100% online, por uma plataforma, que também guarda histórico dos trabalhadores em prontuários específicos.

Também, o SESI oferece apoio para que as empresas atendam às Normas Regulamentadoras (NRs).

Para saber mais sobre o rol de serviços, bem como, solicitar orçamento, o empresário pode acessar a loja virtual do SESI Amapá (http://www.ap.sesi.org.br/loja).

