FUNAI entrega cestas básicas em comunidades indígenas com apoio da FAS

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI), por meio de sua Coordenadoria Regional de Manaus e com o apoio da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), realizou a entrega de 380 cestas básicas em comunidades indígenas da região do Tupé, baixo Rio Negro e do rio Cuieiras. A ação também recebeu parceria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

A entrega das cestas faz parte de uma campanha para suprir as necessidades alimentares de famílias indígenas nesse período de pandemia, beneficiando aproximadamente 190 famílias das comunidades Cipiá, Diakuru, Tuyuca, Tatuyo, Terra Preta e São Tomé, no Rio Negro; Tres Unidos, Kuanã, Nova Esperança e Barreirinha, situadas no Rio Cuieiras, zona rural de Manaus.

Com colaboração da Companhia Nacional de Abastecimento CONAB) e do Ministério da Cidadania, a campanha da FUNAI tem a expectativa de entregar 24 mil cestas básicas em comunidades indígenas.

“Foi muito gratificante poder participar dessa ação, apoiando as comunidades indígenas nesse contexto tão difícil, suprindo as necessidades básicas e contribuindo para que possam manter o isolamento em suas próprias aldeias. Essa ação beneficiou comunidades em que a FAS tem experiência acumulada no relacionamento. A parceria entre FAS e FUNAI é de profunda importância nesse contexto de pandemia da COVID-19. O próximo passo agora é fortalecer ainda mais essa parceria que, baseada na cooperação, possamos trabalhar lado a lado em prol da qualidade de vida e bem-estar dos povos indígenas da Amazônia”, disse um dos membros da Agenda Indígena na FAS, Lucas Sarraff.

O apoio da FAS faz parte da Agenda Indígena, realizada pela instituição, que tem como prioridades pontos como saúde, educação e produção sustentável dos povos indígenas, que vivem nas 16 Unidades de Conservação (UCs) onde a FAS já atua através da implementação de programas e projetos. A agenda também visa ampliar o atendimento a povos que vivem em demais comunidades e Terras Indígenas (TI).

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...