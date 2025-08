Nando Montenegro lança EP ‘RUMO’ unindo influências da música Brasileira contemporânea e paisagens sonoras intimistas a aspectos sensoriais do cotidiano

A obra musical é uma trilha poética para a alma de um artista que cultua o som. o silêncio e a palavra através do canto e da intimidade da sua voz.

‘RUMO’ é o nome do primeiro EP solo do cantor, compositor e multi-instrumentista natural de Manaus, Amazonas (BR), e integrante da banda Batuc Banzeiro, com a qual lançou os EPs “Batuc Banzeiro” e “Calor de Sombra e Sol”, trabalhos que estabelecem um diálogo entre as sonoridades populares da Amazônia e elementos do rock alternativo, destacando-se pela originalidade e identidade musical.

Com quatro faixas que mais parecem um convite para uma viagem a um estado contemplativo (Aos Avós, Xote do Desapego, Silêncio e Pro Interior) ‘RUMO’, de natureza estética profunda, é um mergulho nas memórias, afetos, raízes, sons e silêncios do artista, que lê o mundo através da escrita, e possui uma ligação forte com a palavra, com os processos meditativos da existência e do cultivo à música, à poesia e à espiritualidade.

Segundo o artista, a obra marca uma nova etapa em sua produção, unindo influências da canção brasileira contemporânea a paisagens sonoras que evocam questões existenciais e aspectos sensoriais do cotidiano.

OUÇA AQUI O EP: https://ditto.fm/rumo

Sobre a concepção do EP, Nando explica:“RUMO me remete à busca, ao impulso de seguir numa direção. Ao mesmo tempo que há um mistério, “Rumo” carrega incerteza do que se pode encontrar. Esse nome fala muito sobre o processo de construção desse EP, havia uma direção inicial e a partir disso fomos descobrindo e criando a partir da nossa intuição, do que nos animava durante o caminho. E também há essa ligação com minha alma cigana, já faz alguns anos que vivo em trânsito, buscando meu rumo, aprendendo com o caminho”.

E continua…

“Essas músicas foram compostas em momentos diferentes da minha caminhada, inicialmente as reuni pela vontade de dar a elas um arranjo, são canções que retratam processos diferentes mas se conectam por uma postura que busco adotar, de contemplação, de presença e de aprendizado”.

Curiosidades musicais

Segundo Nando, durante o processo de composição do EP, alguns elementos não convencionais como sacolas plásticas, tigelas de porcelana, pregos, água, a respiração, cuias, folhas de papel, foram transformados em instrumentos musicais, como forma ou intenção subjetiva de chamar atenção das pessoas à poesia do cotidiano, a esse olhar que vê a poesia até nas coisas mais simples.

Convidados especiais: João Paulo Ribeiro & Neil Armstrong Jr

“Foi um privilégio poder trabalhar com o Neil e com o João Paulo Ribeiro, ambos acrescentaram demais às composições. Neil arranjou e gravou o violão de duas canções e nos conectamos bastante, logo ele captou o que estávamos buscando e entregou mais. JP é um mestre da percussão amazônica, gravou seus bio-instrumentos em Aos Avós e fez a música transcender, foi mágico.” Compartilha Nando.

A produção musical ficou por conta de Lucas Cajuhy. Músico e produtor musical:

“Lucas é um parceiro que toca comigo há muito tempo, participou da produção dos dois EPs do Batuc Banzeiro (o grupo que eu faço parte) e desde que comecei a pensar no meu primeiro EP ele era a pessoa que queria que estivesse comigo porque sabia que ele entenderia onde eu queria chegar em termos de sonoridade. Lucas é uma mente muito criativa, RUMO é obra nossa. Além disso, ele também tem produzido vários nomes da música manauara como Uma Póvoas, Elisa Maia, Jambu e muitos outros artistas e bandas”.Ressalta o cantor.



#FaixaaFaixa

Aos Avós

“Um dia serei eu a desaguar, e ecoar a voz dos meus avós …”

Nando Montenegro: Uma canção sobre respeito a quem veio antes e a quem virá. Sobre a importância de saber de onde viemos. Nós somos travessia.

Xote do Desapego

“Tô de mudança, a casa está vazia, me sento no (vazio) do meu coração…”

Nando Montenegro: Xotezinho aconchegante essa. Das poucas músicas românticas que já fiz, fala sobre o momento em que a gente para, reflete e escolhe o que leva adiante e o que deixa passar.

Silêncio

“Tudo é tão simples, tão sublime (ser)…”

Nando Montenegro: Compus essa canção durante um curso de meditação, foi quando me dei conta do poder do silêncio interno, desse silêncio que se abre para que a vida nos atravesse. Entre as projeções do ego e dos hábitos, as coisas por si mesmas são belas.

Pro Interior

“Um beiradão que tem dentro de si, sua alma voadeira navega o rio Mar, e vai, e vai… pro interior…”

Nando Montenegro: Essa música é um convite para que nós, amazonenses, busquemos conhecer nossa história, reconheçamos nossa cultura e nossa terra como uma riqueza a ser cuidada e valorizada.

Apoio

O Ep ‘RUMO’ é uma idealização do cantor e compositor Nando Montenegro, e conta com o apoio do Governo Federal, por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG), que atua diretamente no fomento e democratização da cultura nos estados e municípios Brasileiros, do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Conselho Estadual de Cultura.



Ficha Técnica

Direção Artística – Nando Montenegro

Produção musical, Mixagem e Masterização – Lucas Cajuhy

Violão (Aos Avós e Pro Interior) – Neil Armstrong Jr

Baixo (Xote do Desapego) – Zito Serrão

Teclado (Xote do Desapego) – Lucas Mesquita

Guitarras (Xote do Desapego e Silêncio) – Lucas Cajuhy

Percussão (Aos Avós) – João Paulo Ribeiro

Voz, violão e experimentos sonoros (Xote do Desapego e Silêncio) – Nando Montenegro

Identidade Visual

Fotografia – Laryssa Gaynett

Designer/Adaptação Gráfica – Luiz.Studio

Edição de Vídeo – Nando Montenegro

Serviço

O quê: EP ‘RUMO’ do cantor e compositor Nando Montenegro

Onde está disponível: Em todas as plataformas digitais https://ditto.fm/rumo

Informações: (92) 98258-9133- Wanessa Leal (Assessoria de Imprensa)

Crédito Fotografias: Laryssa Gaynett

Redes Sociais

@nandoomontenegro

