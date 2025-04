Coletivo de audiovisual amapaense leva sessões de cinema aos municípios de Tartarugalzinho e Amapá

Projeto Cinema em Movimento é itinerante e busca incentivar a produção cinematográfica amapaense. Ação ocorrerá nos dias 25 e 26 de abril

O Coletivo Audiovisual Elo, está de volta com mais uma etapa do Projeto Cinema em Movimento. Desta vez, a ação ocorrerá nos municípios de Tartarugalzinho e Amapá, respectivamente, nos dias 25 e 26 de abril.

O projeto Cinema em Movimento é uma iniciativa que tem como objetivo principal levar a sétima arte, de forma gratuita e despretensiosa a locais onde o Cinema ainda não chegou, buscando incentivar a produção audiovisual amapaense. Assim, se propõe e exibir apenas filmes de curta metragens com produção 100% amapaenses, ou seja, todos os filmes exibidos na mostra são de produtores do Amapá.

Os municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes foram contemplados na etapa anterior, e as sessões de cinema transformaram-se em noite cultural contando com a presença do Cantor Deyvid Felix e Apresentação teatral a com os palhaços Costela e Mangada do Cia de Teatro Grande Porte e palhaço Tio Chico.

“Este ano, o projeto já circulou pelos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes, atingindo um grande público. Mais de 500 pessoas foram impactadas pelas ações do Cinema em Movimento, e o objetivo é repetir este feito nos próximos municípios. Esses resultados nos motivam a seguir com este projeto. Neste momento estamos em articulações para levar o CINEMOVI até Oiapoque, Laranjal e Vitória do Jari”, disse Kléia Imbiriba, coordenadora do Coletivo Cultural Elo.

Além das sessões de cinema, a ação leva aos municípios, oficinas de produção audiovisual, com o intuito de formar e fomentar essa cultura no estado do Amapá.

O projeto Cinema em Movimento é realizado pelo Coletivo Audiovisual ELO, com patrocínio do Governo Federal, Ministério da Cultura (MINC), por meio da Lei Paulo Gustavo e apoio do Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT) e OCA Produções é a produtora que representa esta edição do projeto.

Programação:

25 de Abril de 2025

TARTARUGALZINHO:

Exibição da sessão de cinema

Hora: 19h

Local: Câmara de Vereadores

26 de abril de 2025

AMAPÁ

Exibição da sessão de cinema

Hora: 18h

Local: Centro Comunitário

