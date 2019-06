Crianças divertem-se na abertura da Colônia de Férias em Macapá

O tão esperado mês de julho se aproxima e os estudantes da rede municipal de ensino de Macapá aproveitaram a oportunidade e já mergulharam fundo na abertura da 7ª Colônia de Férias, realizada pelo Município nesta terça-feira, 25, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). A iniciativa, que surgiu em 2013, alcança este ano 2,1 mil crianças, vindas de 55 escolas da capital e distritos.

Sempre marcando presença e observando de perto a Colônia de Férias da garotada, o prefeito Clécio Luís destacou a motivação e a importância do projeto. “Esse é o momento em que as escolas conseguem competir com a realidade do mundo tecnológico, mostrando esse outro lado recreativo de contato social, resgatando atividades esportivas e de lazer, importantes para o desenvolvimento das crianças. A escola é para ser um lugar de aprendizagem e divertido. Tenho certeza de que é uma experiência que nunca irão esquecer”, ressaltou.

Para garantir a segurança da garotada, a prefeitura mobilizou cerca de mil profissionais, entre as equipes de guarda-vidas da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, técnicos de saúde do município, além do corpo de técnicos e professores das escolas. O dia contou com atividades de dança, jogos esportivos, desfile de miss e mister, e o mais esperado: o banho nas piscinas do clube recreativo AABB.

A programação continua nos próximos dias 26 (quarta) e 27 (quinta), nos polos da Unifap, Cinépolis e AABB, parceiros da Colônia de Férias, que conta ainda com o apoio da Universidade Paulista (Unip). A atividade é a consolidação de um projeto da Secretaria Municipal de Educação, que visa incrementar a Política de Valorização da Criança. Ao longo desses sete anos, mais de 14 mil estudantes participaram da Colônia de Férias.

Amelline Borges