Empreendedora aproveita cursos da prefeitura e capacita toda equipe de trabalho

A jovem empreendedora Raquel Costa fechou o restaurante e convidou todos os colaboradores para participar dos cursos ofertados pela Prefeitura de Macapá aos trabalhadores que irão atuar no Macapá Verão 2019. Nesta segunda-feira, 24, ela e mais 40 outros profissionais receberam seus certificados.

Atendimento ao cliente, precificação, higiene e manipulação de alimentos foram os cursos feitos pela Raquel, que atua há três anos no balneário da Fazendinha. “Fiz questão de convidar todos os meus funcionários para compartilhar esse conhecimento. Participei dos três cursos e gostaria que todos os empreendedores tivessem vindo para melhorar e aprender como eu. Com certeza, colocaremos tudo em prática, especialmente, o cuidado com os alimentos”, disse.

Outra trabalhadora que aprendeu muito foi a dona Ivanete de Sales. Ela trabalha há 16 anos na Fazendinha e destaca que no curso de higiene e manipulação de alimentos foi onde mais adquiriu conhecimento. “Eu aprendi que não devemos colocar a sacola de verdura direto da feira na geladeira, porque isso pode causar contaminação de outros alimentos. Existem sacolas específicas para isso, e no meu restaurante já nos adaptamos”, frisou.

A formação dos empreendedores foi realizada pelo Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Fundação Municipal de Cultura (Fumcult). “Eu tenho certeza de que todos os trabalhadores que participaram dos cursos estão mais capacitados para o Macapá Verão 2019 e irão atender melhor, ter zelo com os alimentos e com os clientes”, pontuou o diretor-presidente Paulo Brito.

Para o empreendedor Antônio Monteiro, os clientes terão uma recepção diferente. “Sinto-me feliz e capacitado. Aprendi muitas técnicas para atender bem os meus clientes e melhorar meus serviços para a comunidade”, afirmou.

O conhecimento adquirido foi recompensado com certificado aos trabalhadores, entregue pelo diretor-presidente do Instituto Municipal de Turismo, Paulo Brito; diretora-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Marina Beckman; chefe de Fiscalização e Controle de Alimentos da Vigilância Sanitária de Macapá, Martiana de Barros Picanço; e pelo diácono Rondinele Tomaz, representando a Paróquia de Santa Teresinha, onde ocorreram os cursos ao longo do mês de junho.

Cássia Lima