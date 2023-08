Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável promove evento aberto ao público com escritor Fernando Canto

Diálogo com o literato acontece nesta sexta-feira, 18, no campus Marco Zero (Macapá-AP) e tem entrada gratuita.



O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável (PPGDAS), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realiza um diálogo com o escritor Fernando Canto para receber os acadêmicos ingressantes de 2023. O evento, que visa promover um encontro entre acadêmicos, professores e o artista, ocorrerá às 18h no auditório do Departamento de Pós-graduação, campus universitário Marco Zero do Equador (Macapá-AP), e é aberto ao público. Para participar, basta comparecer ao local no horário informado.

Fernando Canto tem o título de Cidadão Amapaense e é presidente da Academia Amapaense de Letras (AAL). Além de servidor aposentado da Unifap, também é escritor, jornalista, compositor, cantor, músico, poeta, professor, sociólogo, cronista, contista e fundador do Grupo Pilão. Sua contribuição para a cultura e história amapaense inclui a publicação de 17 livros, composições musicais, ensaios teatrais, entre outros.

Segundo o Prof. Dr. Marco Chagas, coordenador do PPGDAS, a escolha do escritor para participar da recepção dos novos acadêmicos do Programa, além de uma honra, é um forma de valorizar o saber local, considerando a contribuição da arte de Fernando Canto para o desenvolvimento regional. Durante a conversa, serão abordados temas relacionados à cultura, à identidade e ao desenvolvimento do Amapá.

“Estamos convidando os alunos do PPGDAS que ingressaram em 2023, os nossos docentes e a comunidade acadêmica em geral que tenham interesse em ouvir as narrativas do Fernando a respeito do trabalho que ele desenvolve de pesquisa cultural, da nossa identidade. Vamos fazer uma relação com o tema desenvolvimento e vai ser um momento muito rico em saberes”, convida o Prof. Dr. Marcos Chagas.

Para Fernando Canto, que é egresso do PPGDAS, o diálogo promovido é importante para a vida dos amapaenses. Ele afirma que além de temas como memória e identidade, pretende abordar principalmente a questão da sustentabilidade na Amazônia, voltada para o desenvolvimento.

“[O diálogo] tem um significado especial que é de pensar sobre nossas coisas, refletir sobre elas e não há choque de gerações, há um interesse formalizado por todas as idades no sentido de uso das novas tecnologias, propostas, descobertas e possibilidades de desenvolvimento”, declara Fernando Canto.

Serviço:

Roda de conversa com escritor Fernando Canto

Data: 18/08/2023

Hora: 18h

Local: Auditório do Departamento de Pós-graduação (DPg), no campus universitário Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, km 02, bairro: Universidade, Macapá-AP).

Entrada gratuita.

* Texto: Rafaela Cristina (Estagiária Assesp/Unifap)

