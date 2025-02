Alunos da Educação do Campo fazem imersão em Laboratório de Controle Biológico da Embrapa

Os acadêmicos da Universidade Federal do Amapá são do grupo Estudos e Pesquisa em Agricultura e Biodiversidade na Amazônia

Uma imersão na estrutura laboratorial para estudos de microbiologia agrícola. Foi assim a experiência da visita de alunos do curso Licenciatura Educação do Campo-Ciências Agrárias e Biologia, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), campus Mazagão, ao Laboratório de Controle Biológico da Embrapa Amapá, em Macapá (AP). A programação foi realizada no último dia 5/2, nos períodos da manhã e tarde.

O objetivo foi conhecer a infraestrutura do laboratório necessária aos estudos em microbiologia, desenvolver habilidades por meio de atividades práticas e vivenciar uma rotina laboratorial de estudos com microrganismos benéficos à agricultura, especialmente com bactérias promotoras de crescimento vegetal.

Acompanhados da professora Flaviana Gonçalves, responsável pelas disciplinas Microbiologia Agrícola e Fitopatologia, os acadêmicos participaram de demonstrações laboratoriais conduzidas pela analista Adriana Bariani e pelo pesquisador Adilson Lima. “São alunos de diferentes períodos do curso Licenciatura Educação do Campo, que integram o grupo Estudos e Pesquisa em Agricultura e Biodiversidade na Amazônia, em que a microbiologia agrícola, temática objeto da visita, é uma das linhas de pesquisa”, explicou Gonçalves.

O conteúdo programático incluiu temas como vertentes de pesquisas com bactérias e fungos promotores de crescimento e fungos para controle biológico; bioprospecção de microrganismos, isolamento de bactérias; e cultivo de bactérias e seus métodos e tipos de testes para promoção de crescimento de plantas.

Para a aluna Sabrina Portal de Ataíde, a visita “proporcionou insights valiosos sobre o tema (microbiologia)”. Além das explicações teóricas sobre fungos e bactérias, e demonstração de equipamentos utilizados no laboratório, os alunos praticaram determinadas atividades, coletando material, pesando, elaborando a purificação pelo método de estrias, entre outras. “Foi uma experiência incrível e enriquecedora para mim, não apenas para minha formação profissional, mas também para minha formação pessoal, acrescentando um novo olhar sobre o ambiente ao meu redor”, acrescentou Sabrina Ataíde.

O acadêmico Diogo Favacho também participou da visita e destacou a experiência e o acolhimento dos profissionais da Embrapa como fator de motivação “a seguir em frente com os estudos e com um sonho de um dia ser tão bom quanto eles”. O Laboratório de Controle Biológico faz parte do complexo do Prédio de Laboratórios de Proteção de Plantas da Embrapa Amapá. —

