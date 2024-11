Governo do Amapá e ministérios do Turismo e Pesca realizam workshop voltado à pesca esportiva

O Governo do Amapá e o ministérios da Pesca e Turismo realizam nesta quinta-feira, 28, um workshop voltado para potencializar a pesca esportiva no estado. A programação vai promover palestras, mesa redonda e um curso de iniciação na modalidade, reunindo competidores e demais interessados no segmento.

A ideia central é a troca de experiências e a apresentação dos projetos de desenvolvimento sustentável dessa prática, um dos principais atrativos turísticos e econômicos da Amazônia. O workshop é aberto ao público em geral, mas busca atrair empresas de turismo, entidades de pesca e organizações comunitárias para o debate.

O evento, que acontece no Sebrae-AP, segue até sexta-feira, 29, e é coordenado da Secretaria de Pesca e Aquicultura do Amapá. O objetivo de colocar o Amapá na rota da atividade que desenvolve o esporte e o turismo em território nacional e internacional.

Local: auditório do Sebrae-AP

Data: 28/11/2024 às 9h0

Endereço: Av. Ernestino Borges, 740, bairro Laguinho, em Macapá

