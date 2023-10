Governo do Amapá investe cerca de R$ 1,4 mi na agricultura familiar de Oiapoque

Serão beneficiadas 30 famílias produtoras das comunidades rurais de Igarapé Grande e Lagoa Azul, no município.

Por: Weverton Façanha

Como parte da política de desenvolvimento do setor primário no estado, o Governo do Amapá está investindo cerca de R$ R$ 1,4 mi na agricultura familiar no município de Oiapoque, no extremo Norte do país.

Os recursos são para as áreas da suinocultura e hortaliças agroecológicas, que atenderão 30 famílias produtoras das comunidades de Igarapé Grande e Lagoa Azul. As atividades fazem parte do Programa de Produção Integrada de Alimentos (PPI), safra 2022/2023, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

No setor das hortaliças as duas comunidades serão atendidas, num total de 20 famílias, 10 de cada localidade, com a construção de estufas e aquisição de materiais orgânicos para o arranjo agroecológico. Os recursos aplicados giram em torno de R$ 957 mil.

Já no arranjo da suinocultura o programa atenderá 10 famílias com a construção de pocilgas que terão instalações elétricas e hidráulicas, com funcionamento de energia solar, que é uma inovação neste segmento. Cada beneficiário também receberá três matrizes para iniciar a produção. Os investimentos são de R$ 450 mil.

“Nessas localidades já estamos estruturando para ser um polo de produção de hortaliças e de suínos. Com a estrutura que está sendo montada com estufas, assistência técnica e insumos; além do repasse das pocilgas com os animais, vamos ter uma outra realidade e os produtores poderão atender uma grande demanda”, destacou o secretário da SDR, Kelson Vaz.

Uma das beneficiárias é a agricultora Rosilene Ferreira, que trabalha com a produção de hortaliças, mas que agora também contará com uma estrutura de suinocultura para aumentar a produtividade.

“O PPI para nós é uma esperança, já que estamos recebendo toda uma estrutura com energia e água, através da energia solar, pois, aqui temos dificuldade com energia elétrica. Com todo esse material pronto poderemos, principalmente com os suínos, aumentar nossa renda”, enfatizou a produtora.

Desenvolvimento

Os investimentos na atividade de suinocultura somam cerca de R$ 4,5 milhões, beneficiando 100 famílias em todo o estado. No arranjo de hortaliças agroecológicas são contempladas 80 famílias, com recursos totais de R$ 3,8 milhões em três municípios: Macapá, Oiapoque e Itaubal.

Recentemente os gestores da SDR e do Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural (Rurap), Dorival Santos, estiveram em vistoria técnica nas instalações das pocilgas e nas estufas de hortaliças agroecológicas.

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

