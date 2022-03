Sebrae apresenta programação de abril para empresários e interessados

São cursos e oficinas na área de atendimento, gestão de pessoas e divulgação em mídias sociais, que oferecem certificados de cursos livres

Oziane Bastos

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), divulga cursos disponíveis na instituição no mês de abril. As capacitações acontecem em metodologia presencial, cumprindo os protocolos de segurança, exigidos pelos órgãos de vigilância sanitária. Os cursos são ministrados na sede do Sebrae em Macapá, no período de 11 a 29 de abril.

Segundo a gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Denise Nunes, a programação apresenta temas de inovação que permitem maior competitividade dos pequenos negócios. “Visamos estimular aplicação de técnicas que permitam destaque e incentivo ao aumento de vendas de produtos e serviços. O primeiro trimestre vem trazendo cursos de atendimento, venda, marketing, finanças, gestão de pessoas, liderança, inovação, além oficinas práticas voltadas para marketing digital”, ressalta a gerente da UEE/Sebrae/AP, Denise Nunes.

Cursos

O Curso Gestão de Pessoas e equipes para microempresas, propõe aos participantes o desenvolvimento de competências ligadas à Gestão Estratégica de Pessoas, auxiliando-os na implantação de ações específicas na empresa. O investimento é de R$ 60 reais e estão abertas turmas, no período de 11 a 14 de abril, das 19h às 22h.

O Curso de Gestão do Tempo e Prioridades, visa ampliar a visão sobre o recurso tempo e como ele faz diferença na produtividade, assim como, compreender os hábitos pessoais de administração do tempo e da definição de prioridades e agir sobre eles; identificar os desperdiçadores do tempo e definir a melhor solução para cada um deles; aprender a utilizar ferramentas que facilitam a administração do tempo e a definição de prioridades; e desenvolver habilidades para a condução de reuniões mais objetivas e produtivas. O investimento é de R$250 reais e acontece no período de 25 a 29 de abril, das 18h30 às 22h30.

Oficinas

Oficina Tiktok para empresas, propõe aos participantes o desenvolvimento das habilidades e criatividades para divulgação de produtos e marca, por meio do recurso gratuito e pago no Tiktok. O investimento é de R$ 60 reais, nos dias 12 e 13 de abril, das 19h às 22h.

Oficina Como Anunciar no Facebook e Instagram, tem como objetivo ensinar a construção de um modelo de divulgação pela internet, com base no Facebook e Instagram, com o conhecimento de gestão com métricas de desempenho, que conecta empresários e potenciais empreendedores ao público nas mídias sociais, e amplia a atuação digital. O investimento é de R$ 60 reais, e acontece nos dias 19 e 20 de abril, das 19h às 22h.

Inscrições

As inscrições de cursos, oficinas e outras programações do Sebrae no Amapá estão disponíveis na Loja Virtual do Sebrae e/ou na Sede do Sebrae em Macapá, na secretaria de cursos, da Unidade de Educação Empreendedora (UEE), localizada à Avenida Padre Manoel da Nóbrega, fone para contato 96 3312-2834.

Coordenação

As capacitações empreendedoras do Sebrae no Amapá, são coordenadas pela Unidade de Educação Empreendedora (UEE).

