‘Delas Tech’: chamada pública busca capacitar mulheres em programação e desenvolvimento de softwares em Macapá

Iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Universidade Federal do Amapá (Unifap) e da deputada federal Professora Goreth, vai ofertar 100 vagas ao público feminino.

Para promover o empoderamento feminino em setores como inteligência artificial, tecnologias assistivas, empreendedorismo e marketing, o Governo do Amapá, com o apoio da Universidade Federal do Amapá (Unifap) e da deputada federal Professora Goreth, lançou a chamada pública “Delas Tech”, nesta segunda-feira, 24, no auditório do Museu Sacaca, em Macapá.

A iniciativa vai capacitar 100 mulheres em diversas áreas da programação de aplicações digitais. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 24 de março em formulário on-line. O Delas Tech irá proporcionar às alunas disciplinas sobre arquitetura de computadores, desenvolvimento de softwares e outros assuntos relacionados à tecnologia.

De acordo com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Setec), o projeto vai garantir às mulheres maior acesso ao mundo tecnológico e digital, além de estimular a prática de empreender .

“Com o Delas Tech, a gente busca proporcionar as condições necessárias para que mais mulheres se tornem empreendedoras e que tenham maior espaço nos setores tecnológico e científico”, pontuou Edivan Andrade, secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do Amapá.

Para a realização da capacitação, a iniciativa contará com a mão de obra especializada da Unifap, por meio do programa Samaúma Tech, uma iniciativa voltada para a capacitação em robótica.

“A gente sabe que as mulheres acabam compondo menos os setores de tecnologia e ciências exatas, então ter um projeto como esse para quebrar esse paradigma é fundamental para formar mulheres empreendedoras, quer elas queiram usar a tecnologia no seu negócio ou queiram trabalhar com tecnologia como atividade principal”, destacou Simone Leal, coordenadora do programa Samaúma Tech.

Ao todo, foram investidos R$ 260 mil para que o Delas Tech pudesse ser executado. Os recursos foram obtidos por meio de emenda parlamentar da deputada federal Professora Goreth, que esteve na cerimônia de lançamento da chamada pública.

“A educação é a base da transformação social, e ao oferecermos esse curso, estamos abrindo novas possibilidades para aquelas que muitas vezes se veem limitadas pelas circunstâncias. Estamos proporcionando a chance de reconstruir trajetórias, de sonhar alto e, principalmente, de alcançar o que antes parecia inatingível”, ressaltou a parlamentar.

