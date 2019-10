Academias ao ar livre estimulam prática de atividades físicas como forma de prevenção do câncer

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, 30% dos casos desse tipo de doença podem ser evitados com bons hábitos. Entre as recomendações estão os exercícios físicos, assim como uma alimentação saudável. Por isso, a Prefeitura de Macapá, por meio da Secretaria de Saúde, durante toda a campanha do Outubro Rosa, estará promovendo diversas atividades nas academias ao ar livre do município.

Nesta terça-feira, 8, foi a vez das frequentadoras da academia do Araxá caírem no ritmo do fitdance e da ginástica. A atividade física diária reduz o estresse oxidativo, isto é, a produção de radicais livres, que também promovem o mau funcionamento do sistema de reparo do DNA, contribuindo para a proliferação de células com mutações, ou seja, o desenvolvimento do câncer.

“A atividade física promove o equilíbrio dos níveis de hormônios, reduz o tempo de trânsito gastrointestinal, fortalece as defesas do corpo e ajuda a manter o peso corporal adequado. Com isso, contribui para prevenir o câncer de intestino, colo do útero e mama”, explicou a educadora física Arlete Pantoja.

Existem recomendações que sugerem a realização de pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, mas já há evidências de que, mesmo quando realizada por menos tempo, a atividade física traz benefícios para a prevenção de câncer e para a saúde. “Tento não faltar nenhum dia, porque vejo a diferença da atividade física na minha vida. Depois das aulas, eu saio mais disposta, já consegui controlar o colesterol e ter mais qualidade de vida”, declarou a frequentadora da academia Dinair Silva.

Outra recomendação importante dos especialistas é limitar hábitos sedentários como assistir à televisão, usar por muito tempo celular, tablet e computador, e investir naquelas modalidades favoritas de exercícios físicos, o que deixa a continuação da atividade mais fácil.

Academias ao ar livre

Ao todo, o Município adquiriu 20 academias, entre as modalidades adulto, infantil e cadeirante. Seis novas academias já foram instaladas e estão prontas para uso, uma no balneário da Fazendinha, uma nos residenciais São José e Açucena, uma academia infantil no Complexo Macapá Criança, no bairro Pedrinhas, uma na Praça Radialista Agostinho, no Cidade Nova, e outra no canteiro central da Rua Benedito Lino do Carmo, no Congós, além das academias já existentes, que são a do Araxá, Santa Inês e rodovia do Curiaú.

As atividades serão orientadas por educadores físicos ou fisioterapeutas, que, diariamente, fazem uma série de exercícios como aeróbica, orientação na prática com os aparelhos, alongamento, entre outras. Os interessados em iniciar uma vida mais saudável podem procurar qualquer uma das academias em funcionamento, das 7h às 10h e das 16h às 20h. As modalidades de exercícios funcionam em sistema de rodízio, de acordo com a programação de cada academia.

