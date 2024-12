Governador Clécio Luís prorroga por mais 2 anos a validade do concurso público da Sefaz no Amapá

A extensão do prazo possibilita que mais candidatos possam ser empossados no serviço público pela Fazenda.

O governador do Amapá, Clécio Luís, autorizou nesta segunda-feira, 30, a prorrogação por mais 2 anos da validade do concurso público para os cargos de Auditor e Fiscal da Receita Estadual (Sefaz). A medida possibilita que mais candidatos do cadastro reserva possam ser empossados no serviço público.

“Cumprindo mais um compromisso com os aprovados nos concursos públicos do Governo, estamos prorrogando a validade de mais este certame para, quando necessário, chamar os futuros servidores da Fazenda. Mais do que trabalhar na fiscalização de tributos, a turma que já se formou chegou para fortalecer a nossa economia, com conhecimento técnico para nos ajudar a trilhar o melhor caminho rumo ao desenvolvimento”, citou o governador.

O certame, que agora vale até dezembro de 2026, já nomeou 44 servidores, sendo 14 auditores e 30 fiscais, em cerimônia no dia 19 de dezembro. Com a medida, a Secretaria de Estado da Administração (Sead) poderá dar posse a estes servidores e convocar mais aprovados, quando houver necessidade.

Realizado em 2022, o concurso público da Sefaz ofertou 250 vagas de cadastro reserva, sendo 150 no cargo de Fiscal da Receita Estadual e 100 para Auditor da Receita Estadual.

Antes deste, o último concurso para a Sefaz havia sido realizado pelo Governo do Amapá em 2010. Em quase dois anos de gestão, já são mais de 4,7 mil candidatos convocados pelo governador Clécio Luís para as próximas fases dos concursos ou para a nomeação e posse.

