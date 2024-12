Turismo regional é fortale cido com a chegada de pessoas de diferentes cidades para o maior Réveillon do Amapá

O público chegou cedo no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá para curtir o show gratuito de Roberto Carlos no maior ano novo da Amazônia.

O Réveillon do Amapá, o maior Ano Novo da Amazônia, inicia neste sábado, 28, e já atraiu pessoas de várias regiões do país para a capital do meio do mundo. Durante quatro dias, em celebração à chegada de 2025, o público contará com shows nacionais e regionais gratuitos, no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

A programação, realizada pela iniciativa privada, em união com o Governo do Estado, Ministério do Turismo e senador Davi Alcolumbre, conta com uma mega estrutura para recepcionar o público. O evento começa às 20h com DJ e às 20h30 recebe a apresentação histórica de Roberto Carlos, que promete fortes emoções.

Quem participa dessa grande festa às margens do Rio Amazonas é a professora Marivalda do Carmo, que mora no município de Amapá e é fã do cantor Rei da música romântica. Ela veio acompanhada do marido que também faz parte do fã do clube do cantor Roberto Carlos. O casal viajou por 3h30 para a celebração.

“É uma oportunidade única, fazia muito tempo que ele não vinha aqui e a gente não podia perder. Ele faz parte de muitas gerações e eu admiro muito o trabalho dele. Todas as canções são sucessos”, comentou a professora.

De Altamira, no Pará, a cabeleira Franciney Alves, de 52 anos, veio até a capital do meio do mundo acompanhada da irmã Francirley, que é agente de saúde e da filha, a estudante de medicina Amanda Soares, de 27 anos, que mora em Belém, a capital paraense.

“É uma emoção muito grande poder assistir este show aqui nessa cidade, onde meus filhos nasceram. Hoje, retornar a Macapá nessa ocasião para viver literalmente esse ‘momento lindo’, é um sonho que se torna realidade. Estamos muito contentes poder essa ch ance de celebrar a chegada de 2025, com a família, às margens do Rio Amazonas”, comentou Franciney.

Maior Ano Novo da Amazônia

Com entrada franca para todos, a programação que celebra a chegada de 2025 acontece de 28 a 31 de dezembro no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá. O evento é promovido pela iniciativa privada em união com o Governo do Amapá, Ministério do Turismo e senador Davi Alcolumbre.

Com grandes nomes nacionais contratados por empresas do setor privado, como Roberto Carlos, Alok, Ávine Vinny, Alceu Valença, João Gomes e Pablo do Arrocha, o evento contará com transporte metropolitano gratuito e presença de mais de 1,7 mil agentes de segurança pública do Governo do Amapá que darão suporte ao público presente.

O Governo do Amapá promove, ainda, a participação de mais de 40 artistas locais que enaltecerão as vozes e ritmos amazônicos como Tatty Taylor, Letícia Auolly, Amazônia Fusion, Rogério e Cia e Os Moreiras. O tradicional show pirotécnico terá duração de aproximadamente 15 minutos, da terça-feira, 31, para o dia 1º de janeiro de 2025, realizado com baixo volume sonoro para conciliar alegria e inclusão.

A estrutura do Réveillon da Amazônia no Amapá traz um ambiente totalmente moderno, com palco, som e iluminação, também garantidos pelo Governo do Estado. O evento consolida o estado como roteiro de grandes eventos nacionais do fim de ano, movimentando a economia, o turismo, a cultura e as produções locais.

Agência de Notícias do Amapá

