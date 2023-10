Lei Paulo Gustavo: Santana lança edital para projetos de salas de cinema

A Prefeitura de Santana, por meio da Fundação Municipal de Cultura de Santana (Sancult), lança nesta sexta-feira (20) o edital ‘Hermes Colares’ para a seleção de projetos de fomento destinados a salas de cinema, com recursos amparados pela Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo).

O edital é o resultado positivo de decisões unânimes, que contaram com a participação coletiva de representantes civis ligados à cultura de Santana, bem como com a colaboração do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) e da Fundação de Cultura de Santana.

O valor disponibilizado para este edital é de R$ 109.710,15. Além disso, outros dois editais serão lançados nas próximas semanas para os segmentos culturais do município.

De acordo com o edital, o objetivo é selecionar projetos voltados para salas de cinema, promovendo a exibição de filmes.

“Os projetos devem garantir a exibição de obras cinematográficas que abordem tradições, manifestações culturais, patrimônio material e imaterial, bem como animações, a fim de atender à diversidade do público”, explica Gardênia Vinagre, uma das coordenadoras envolvidas na elaboração do edital.

As cotas de premiação estão divididas em categorias de Pessoa Física (variando de R$ 8 mil a R$ 40 mil) e Pessoa Jurídica (entre R$ 13.942,15 e R$ 69.710).

Para a presidente da Sancult, Elaine Araújo, o lançamento do edital ‘Hermes Colares’ demonstra mais uma vitória concretizada pela atual gestão municipal.

“Isso é o resultado da participação popular de nossos artistas locais nos fóruns realizados e nas diversas reuniões conduzidas para alcançarmos mais essa vitória. A gestão do prefeito Bala tem demonstrado otimismo e determinação em manter a cultura santanense como uma de suas prioridades”, reconhece Araújo.

Emanoel Jordânio

Assessoria de Comunicação/SANCULT

