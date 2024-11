Pleno do TJAP escolhe novos dirigentes para a gestão no biênio 2025-2027

A corte do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) aclamou, na manhã de quarta-feira (27), durante a 942ª Sessão do Pleno Administrativo, os novos componentes da alta gestão para o biênio 2025/2027. Sob a presidência do desembargador Adão Carvalho, a sessão aclamou como novos dirigentes: o desembargador Jayme Ferreira – presidente; o desembargador Carlos Tork – vice-presidente; o desembargador João Lages – corregedor-geral de Justiça; o desembargador Adão Carvalho – ouvidor-geral; e o desembargador Rommel Araújo – diretor-geral da Escola Judicial do Amapá (EJAP).

A eleição da nova direção, de acordo com o Regimento Interno do TJAP, seria realizada na primeira Sessão Administrativa de dezembro (segundo o Artigo 25 da norma), mas o atual desembargador-presidente propôs a antecipação para esta data para garantir o quórum necessário. O colegiado acolheu por unanimidade a antecipação.

O desembargador-presidente Adão Carvalho também abriu mão de três dias úteis de sua gestão para antecipar a posse para o dia 25 de fevereiro de 2025, pois o critério previsto em regimento colocaria a data em plena quarta-feira de cinzas do Carnaval.

O desembargador Adão Carvalho, responsável por conduzir a sessão, ressaltou a importância do processo democrático e da continuidade administrativa para o fortalecimento das instituições judiciárias no estado. A sessão destacou-se pela participação expressiva dos membros do TJAP, o que reforça o compromisso com a justiça e governança no Amapá.

TRE/AP

A eleição contemplou ainda os cargos de direção de presidente e vice-presidente/corregedor, pelo mesmo biênio, para o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP), para os quais foram aclamados os desembargadores Carmo Antônio de Souza e Agostino Silvério Junior. Os desembargadores Mário Mazurek e Rommel Araújo foram aclamados com os cargos de 1º e 2º suplentes do TRE/AP.

A 942ª Sessão Administrativa Ordinária do Pleno do TJAP foi conduzida pelo desembargador-presidente Adão Carvalho e contou com a participação dos desembargadores: Carmo Antônio de Souza, Agostino Silvério Junior, Carlos Tork, João Lages, Rommel Araújo, Jayme Ferreira (corregedor-geral) e Mário Mazurek (vice-presidente).

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Aloísio Menescal

Fotos: Serginho Silva

