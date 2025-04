Looks versáteis que funcionam do trabalho ao lazer

Peças-chave como blusas estruturadas, calças de alfaiataria, blazers, vestidos midi, acessórios e calçados que equilibram conforto e sofisticação facilitam as combinações

Montar um look que seja elegante para o ambiente profissional e, ao mesmo tempo, descontraído para um encontro com amigos pode parecer desafiador. No entanto, algumas peças-chave ajudam a criar composições versáteis e equilibradas.

As calças femininas, por exemplo, podem ser estilizadas com acessórios, como cintos e lenços, para transitar entre os ambientes. Da mesma forma, blusas estruturadas, como modelos de alfaiataria ou com ombreiras discretas, possibilitam combinações para diferentes momentos.

Além delas, vestidos midi, blazers e calçados neutros podem garantir mais versatilidade para o guarda-roupa. A seguir, confira outras peças e dicas para montar produções que acompanhem sua rotina com facilidade.

Blusas estruturadas

Blusas com corte estruturado, como modelos de alfaiataria ou com ombreiras discretas, trazem um ar elegante ao look sem comprometer o conforto. Modelagens com mangas bufantes ou assimétricas também são uma boa escolha, podendo ser facilmente combinadas com diferentes calças e saias.

Cores neutras, como bege, branco, preto e azul-marinho, funcionam tanto no trabalho quanto em momentos mais descontraídos. Já cores vibrantes podem adicionar um toque moderno ao visual, mas é interessante equilibrá-las com peças de tons neutros para manter a harmonia do look.

Calças de alfaiataria

Nada traduz melhor a versatilidade do que uma boa calça de alfaiataria. Modelos com cintura alta alongam a silhueta e dão um toque refinado à produção, ideal para quem busca um visual que transite facilmente entre ambientes profissionais e mais descontraídos.

Durante o dia, é possível combiná-la com blusas estruturadas, blazers, mocassins ou scarpins. Já durante a noite, as peças podem ganhar um ar moderno com blusas e camisetas casuais, bem como sandálias de salto ou botas de cano curto.

Blazers

O blazer é uma peça que nunca decepciona quando o objetivo é transitar entre diferentes ocasiões. Para um visual mais sóbrio, é possível utilizá-lo com peças mais estruturadas, em alfaiataria ou sarja.

Já para um visual mais descontraído, pode-se usá-lo como sobreposição de vestidos casuais ou t-shirts. Modelos oversized trazem modernidade, podendo ser uma escolha interessante para transitar entre ocasiões.

Vestidos midi

Não tem como falar sobre looks versáteis sem citar os vestidos midi. Com comprimento até os joelhos ou um pouco abaixo, as peças oferecem um equilíbrio entre elegância e conforto, adaptando-se bem a diferentes situações, do trabalho ao happy hour.

É possível encontrar a peça em diferentes modelagens, como em corte evasê, ideal para ambientes mais formais, ou ajustado ao corpo, conferindo um visual mais despojado. Para complementar o look, blazers leves adicionam sofisticação ao visual profissional, enquanto jaquetas jeans ou acessórios marcantes deixam a composição mais descontraída para momentos de lazer.

Acessórios que fazem a diferença

Os acessórios são uma verdadeira mão na roda quando o assunto é compor combinações que podem ser usadas em diferentes ambientes. Isso porque eles podem ser adicionados ou retirados das composições com facilidade, permitindo transformar um look em questão de segundos.

Brincos discretos e colares delicados mantêm a sofisticação no ambiente profissional, enquanto maxi acessórios podem trazer um toque de personalidade para momentos mais descontraídos. Versões mais neutras, como pérolas, metalizados em dourado ou prata e pedras em tons suaves, são ótimas para ambas as situações.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...