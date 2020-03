Defesa Civil Estadual divulga lista de vítimas e desaparecidos do naufrágio

Informações são da Politec e do Comitê de Gerenciamento de Crise do Governo.

A Defesa Civil Estadual divulga nesta terça-feira, 3, a lista de nomes das vítimas e dos desaparecidos após o naufrágio da embarcação Anne Karoline III. O acidente ocorreu na madrugara de sábado, 29, no sul do Amapá.

A lista é baseada nos registros da Polícia Técnico-Científica (Politec), e do Comitê de Gerenciamento de Crise do Governo do Estado, que reuniu informações de familiares dos passageiros do navio.

A lista oficial de desaparecidos (informados pelos familiares) e vítimas fatais do naufrágio da embarcação Anna Karoline III foi corrigida.

O número de óbitos identificados foi atualizado, assim como algumas informações sobre grafia de nomes e idades.

A Secretaria de Inclusão e Mobilização Social continua prestando total apoio aos familiares com assistentes sociais e psicólogos, que atendem nos Centros de acolhimento e apoio no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), em Santana, e na sede da Politec, em Macapá.

