Pela primeira vez na história, Brasil alcança marca de 7 milhões de turistas estrangeiros

De janeiro a setembro, o país recebeu 7.099.237 turistas internacionais, volume 45% superior ao registrado no mesmo período do ano passado

Marca nunca antes atingida pelo país, o Brasil já recebeu mais de 7 milhões de turistas estrangeiros em um mesmo ano. Setembro registou o maior número de chegadas de turistas internacionais da série histórica para o mês: 570.934 visitantes e com esse resultado o acumulado dos nove meses de 2025 alcançou 7.099.237 turistas internacionais, volume 45% superior ao registrado no mesmo intervalo do ano passado. Comparado ao mesmo mês de 2024, setembro teve um crescimento de 28,2%.

Com esse desempenho, o país ultrapassou, em apenas nove meses, o recorde anual anterior, de 2024, quando 6.773.619 visitantes estrangeiros vieram ao Brasil. O desempenho até aqui também supera a meta anual estabelecida pelo Plano Nacional de Turismo 2024-2027, que previa a chegada de 6,9 milhões de turistas internacionais em 2025. O objetivo foi superado em 2,9% ainda no nono mês do ano, estabelecendo um novo recorde histórico para o período.

“Esse recorde histórico é fruto de um trabalho sério do Governo Federal para reconstruir a imagem do Brasil no mundo, como um destino de diversidade e sustentabilidade. O Brasil hoje é respeitado e desejado por turistas de todas as nacionalidades. Esse número recorde se traduz na vida dos brasileiros através de emprego, renda e oportunidade em cada canto do país. É o pequeno empresário que amplia seu negócio, o artesão que vende mais, o guia que tem mais trabalho. O turismo está ajudando a mover a economia e a transformar vidas”, comemora o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, os números refletem a consolidação do Brasil como destino de destaque no cenário global. “Estamos vivendo um momento histórico para o turismo brasileiro. Já superamos a meta anual com três meses de antecedência, o que mostra a força do nosso setor e a confiança do mundo no Brasil”, afirmou.

No recorte mensal, o resultado de setembro também superou o recorde anterior, registrado em setembro de 2024, quando o país recebeu cerca de 445 mil turistas.

PRINCIPAIS EMISSORES – A Argentina segue na liderança, com mais de 2,7 milhões de visitantes entre janeiro e setembro. Na sequência, aparecem Chile (604.786) e Estados Unidos (564.160). Entre os países europeus, França, Portugal e Alemanha se destacam, somando 537.589 visitantes ao Brasil no período.

