Japão quer acelerar entre estrangeiros vacinação contra covid-19

A Agência de Serviços de Imigração do Japão vem acelerando a vacinação contra a covid-19 entre estrangeiros no país, oferecendo, inclusive, assistência em diversos idiomas.

A medida foi tomada após relatos de lentidão nas inoculações entre estrangeiros, com muitos deles não conseguindo realizar o agendamento da vacina devido a barreiras linguísticas ou enfrentando dificuldades para obter cupons de vacinação.

Órgão pertencente à Agência de Serviços de Imigração, o Centro de Apoio aos Residentes Estrangeiros, em Tóquio, oferece assistência por telefone em 18 idiomas, incluindo português, para agendamento da vacinação. Inoculações estão disponíveis em hospitais em Tóquio, Osaka e Nagoya.

Para aqueles não registrados como residentes, a agência informa as municipalidades constantes em seus endereços para que os cupons de vacinação sejam emitidos.

A Agência de Serviços de Imigração espera promover a vacinação entre estrangeiros e também fornecer assistência necessária para as municipalidades.

Segundo o site do Centro de Apoio aos Residentes Estrangeiros, o agendamento para vacinação pode ser feito através do seguinte número telefônico: 03-4332-2601. Assistência para obtenção de cupons de vacinação de municipalidades também está disponível através do seguinte número telefônico: 0120-76-2029. O horário de atendimento é das 9h às 17h, nos dias de semana, para ambos os números telefônicos.

Os idiomas disponíveis são: japonês, inglês, chinês, coreano, português, espanhol, tailandês, vietnamita, tagalo, khmer, nepalês, indonésio, birmanês, mongol, francês, cingalês, urdu e bengali.

