Em Macapá, avenida General Osório volta a ser mão dupla e deixa de ser preferencial

Medidas foram necessárias para organizar o tráfego intenso de veículos na região.Os motoristas que transitam pela avenida General Osório e rua José Serafim, no bairro Pacoval, na zona norte de Macapá, devem ficar atentos para as mudanças no trânsito. As medidas foram necessárias para organizar o tráfego intenso de veículos na região.

A avenida General Osório, que passa em frente a Igreja São Benedito, voltou a ser mão dupla e deixa de ser preferencial no cruzamento com a rua José Serafim. Esta recebeu pavimentação asfáltica nova e dá sequência à rua São Paulo. As vias receberam sinalização vertical e horizontal e já estão liberadas.

Para o diretor-presidente da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), Andrey Rêgo, o cinturão asfáltico estabelecido no trecho melhora o fluxo, mas ele alerta os motoristas, para que tenham atenção na região.

“A necessidade de alteração foi constatada após avaliação e acompanhamento do impacto do trânsito nas ruas e avenidas próximas. A Prefeitura de Macapá trabalha para oferecer mais segurança e fluidez no trânsito”, ressalta.

A comerciante Ana Iris de Oliveira, que tem empreendimento na avenida General Osório, diz que a mudança foi positiva.

“Melhorou bastante. Quando a rua estava em mão única, as pessoais vinham até na contramão e os acidentes aconteciam constantemente, agora em mão dupla está bem melhor”, enfatiza.

Cristiane Mareco Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá

