Alunos do município de Macapá recebem orientação sobre segurança nos rios

Estudantes do 1º e 2º períodos da Escola Tia Madalena receberam na quinta-feira, 3, a visita de profissionais da Marinha do Brasil, que palestraram sobre segurança na navegação. De forma didática e com uma linguagem mais simples para o melhor entendimento das crianças, foram passadas orientações sobre a prevenção de acidentes nos rios e nas embarcações, escalpelamento, transporte aquaviário no fator segurança e a importância do uso frequente dos equipamentos de segurança.

A programação teve como objetivo conscientizar as crianças sobre o assunto, para que saibam os perigos que podem ocorrer nos rios e nas embarcações. Durante a programação, os alunos interagiram com os palestrantes e tiraram dúvidas sobre o assunto. “Eu aprendi muito hoje, aprendi que não devemos brincar dentro das embarcações para não cair no rio e sempre usar o colete”, disse o estudante, Artur Araújo.

A atividade foi desenvolvida nos turnos da manhã e tarde, e contou com a participação de alunos e professores da instituição. A programação faz parte do projeto “Navegando com Segurança a Caminho da Escola”, realizado pela Prefeitura de Macapá, em parceria com a Marinha do Brasil.

Karla Marques

Curtir isso: Curtir Carregando...